漢來美食營收衝新猷 曝自助餐、宴會雙業績動能新計畫

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-10 11:49

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連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (10) 日公告 1 月合併營收衝上 7.82 億元，創單月新高紀錄，月增 36.3%、年增 40.73%，反映春節 9 天長假帶進強勁業績動能，展望 2025 年，漢來美食規劃新展店 12 家，其中，有 3 家是高價位的島語自助餐，除了已確定插旗台北大巨蛋、台中漢神洲際購物廣場，也將首度榮耀回歸高雄大本營，而南港漢來飯店將再開出多個宴會大包廂，全力深化北部宴會版圖布局。

漢來美食透露，高雄今年一定會開出島語，但地點尚在確認中，而既有的漢來海港餐廳也會同步進行改裝、菜色調整，維持雙自助餐品牌的營運。

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除了自助餐，看準國內外食市場的蓬勃發展，漢來上海湯包今年也將揮軍台北市。

回顧 1 月熱況，漢來美食指出，由於大量的除夕到初二家庭團圓聚餐，前後又橫跨兩個周末假日，餐飲剛性需求強烈，除夕單日總營收就高達 7,200 萬元，創單日營收歷史新高紀錄。

而從除夕到初五，漢來美食所有品牌中營收成長幅度最高的就是以家庭團圓聚餐為主的宴會廳，台北南港宴會廳、高雄漢來飯店宴會廳和巨蛋宴會廳 6 天的總營收年增幅達 13%。

由於漢來南港宴會廳緊鄰南港展覽館，營運以來業績明顯優於預期，館內中餐品牌東方樓將再開出多個豪華大包廂，進一步鞏固商務高端客群。

就單品牌來看，營收表現最好的是海港自助餐，全台 7 家海港除夕到初五 6 天即創下高達 8200 萬元業績，年增 4%，而台北南港島語自助餐是來客數成長最多的餐廳，6 天單店用餐總人次達到 8553 人。

而今年因年假長，不同於以往早早就預定好的圍爐或娘家宴聚餐，百貨公司品牌餐廳多了更多逛街的客人，因此 walk in 的客人相對增加，高雄夢時代購物中心的上菜片皮鴨專賣店，單店 6 天的營收年增近 10%。