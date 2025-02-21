全漢看好邊緣AI、雲端電源出貨 今年樂觀營運成長

全漢表示，今年看起來市況比去年好，其中，工業電腦 (IPC) 產業庫存去化已經差不多，訂單已看到回溫，加上 Deepseek 出現等 AI 趨勢，帶動邊緣運算、交換器 (Switch)、AI PC 等發展，對電源的規格及需求都將提升。