全漢看好邊緣AI、雲端電源出貨 今年樂觀營運成長
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-21 13:10
電源廠全漢 (3015-TW) 表示，今年受惠 AI 趨勢帶動邊緣運算、交換器等電源需求提升，輝達推出新一代 RTX 顯卡產品，也將帶動電競電源出貨，樂觀今年營運優於去年。
全漢表示，今年看起來市況比去年好，其中，工業電腦 (IPC) 產業庫存去化已經差不多，訂單已看到回溫，加上 Deepseek 出現等 AI 趨勢，帶動邊緣運算、交換器 (Switch)、AI PC 等發展，對電源的規格及需求都將提升。
此外，輝達 (Nvdia) 今年 1 月發表新一代 RTX 顯卡產品，包括 RTX 5070、5070 Ti、RTX 5080 以及 RTX 5090 等，並於本季開始陸續出貨，全漢看好，也將帶動電競電源出貨表現。
全漢 2024 年產品應用營收比重來看，IPC(通用型) 占 26% 為最大宗、電競 19% 居次、網通 17%、雲端及邊緣運算由前年的 8% 提升到 11%，PC 則為 10%、醫療照護 5%、新能源 2%、其他產業 11%。
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