御嵿揮軍九州熊本 打造台積電旁的餐飲台灣城

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-11 15:13

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御嵿今年除了在國內開始拓展中餐品牌，在海外首站也揮軍日本，近日與日本出雲総業正式簽約，將共同於熊本縣菊陽町打造九州地區首座日台複合式宴會館「日台会館 Palais de Formosa」。

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御嵿看好熊本將發展成台灣的新竹科學園區，董事長孫正強說明，御嵿買下日台会館的建物產權，占地 2000 坪，有營運的主導權，估第一年營收上看新台幣 1 億元，接著將積極與台灣餐飲品牌談合作，共同落地發展成台灣城。

而在日台会館外，御嵿也有望將餐飲品牌插旗熊本當地商場、車站等，或是九州第一大城福岡博多車站附近。

日台会館緊鄰台積電 JASM 熊本工廠，目標是為台日廠商提供各式商務宴會和活動社交服務，並帶進中式辦桌餐飲文化。