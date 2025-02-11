御嵿揮軍九州熊本 打造台積電旁的餐飲台灣城
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-11 15:13
餐飲業者御嵿國際 (3522-TW) 在新經營團隊入主後，快速伸出跨國經營觸角，第一步已鎖定日本，跟上台積電 (2330-TW) 的腳步前進九州熊本，預計上半年開始有營收貢獻，目標三年內海外營收占比達 20% 以上，並成為熊本周邊台灣餐飲的領導業者。
御嵿今年除了在國內開始拓展中餐品牌，在海外首站也揮軍日本，近日與日本出雲総業正式簽約，將共同於熊本縣菊陽町打造九州地區首座日台複合式宴會館「日台会館 Palais de Formosa」。
御嵿看好熊本將發展成台灣的新竹科學園區，董事長孫正強說明，御嵿買下日台会館的建物產權，占地 2000 坪，有營運的主導權，估第一年營收上看新台幣 1 億元，接著將積極與台灣餐飲品牌談合作，共同落地發展成台灣城。
而在日台会館外，御嵿也有望將餐飲品牌插旗熊本當地商場、車站等，或是九州第一大城福岡博多車站附近。
日台会館緊鄰台積電 JASM 熊本工廠，目標是為台日廠商提供各式商務宴會和活動社交服務，並帶進中式辦桌餐飲文化。
御嵿 1 月合併營收 2.15 億元，月增 77.77%、年增 63.86%，主要因旗下晶宴會館各館的改裝效益逐步發酵，帶動農曆春節旺季訂桌率年增幅高達 20%，加上高端品牌餐廳「海峽會」和商場新品牌餐廳「鴨覓」加入營運。
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