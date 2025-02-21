〈美股盤後〉沃爾瑪財測遜色 道瓊收跌逾450點 標普自歷史高位回落

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-02-21 05:30

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投資人評估沃爾瑪財測，以及川普關稅和政策變化的影響，銀行股疲軟也給大盤帶來壓力。標普 500 指數週四 (20 日) 自歷史高位回落 0.43%，道瓊則收跌逾 450 點。阿里巴巴 ADR 逆勢走高。

美國 1 月領先指標意外萎縮 (下跌 0.3%) 後，對經濟狀況的擔憂也給市場帶來壓力，美債殖利率下滑。

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聯準會官員週四紛紛發表談話，美國亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週四稱，儘管美國經濟面臨川普政府的貿易及移民政策帶來的諸多不確定性，他預估聯準會仍可能在今年降息兩次。

美國聖路易聯準銀行總裁穆薩林 (Alberto Musalem) 認為，利率將維持不變，直到通膨緩解。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 週四表示，他預計美國央行即將公布的通膨數據不會像之前消費者物價指數 (CPI) 數據那麼嚴峻。

美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基大打口水戰，引發各界對於美國對俄羅斯政策可能出現重大轉向的擔憂。

美股週四 (20 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 450.94 點，或 1.01%，收 44,176.65 點。

那斯達克指數下跌 93.89 點，或 0.47%，收 19,962.36 點。

S&P 500 指數下跌 26.63 點，或 0.43%，收 6,117.52 點。

費城半導體指數上漲 0.94 點，或 0.018%，收 5,310.63 點。

NYSE FANG + 指數下跌 144.26 點，或 1.04%，收 13,771.92 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌互現。Meta (META-US) 下跌 1.27%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.39%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.38%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.53%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.65%。

台股 ADR 以日月光表現墊底 。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.42%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 1.58%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.24%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.17%。

企業新聞

美國零售巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 重挫 6.53% 至每股 97.21 美元。沃爾瑪 2025 財年最後一季營收、獲利表現均優於華爾街預期，卻給出令人失望的財測，表明這家全球最大零售商受到不確定經濟環境衝擊。

亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 1.65% 至每股 222.88 美元。亞馬遜第四季營收為 1878 億美元。該公司週四稱，這一數字超過沃爾瑪同期的銷售額 (1806 億美元)。不過，FactSet 數據顯示，沃爾瑪預計未來財年的營收將達到 7,087 億美元，而亞馬遜 2025 年的全年營收預計將達到 7,008 億美元。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.39% 至每股 245.83 美元。外傳蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 週四在白宮橢圓形辦公室會見美國總統川普。

美國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth) 下令國防部高層官員與美軍將領研擬計畫，未來五年每年刪減 8% 國防預算，拖累國防類股，大數據分析和人工智慧公司 Palantir (PLTR-US) 週四延續跌勢，收黑 5.22% 報每股 106.21 美元。

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 噴漲 8.09% 至每股 135.97 美元。阿里巴巴盤前公布 2024 會計年度第三季 (截至去年 12/30) 財報，受惠核心業務加速，其中電商業務營收成長加快，阿里雲收入也重回雙位數成長，人工智慧 (AI) 相關產品連六季保持三位數增長。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 21.9 萬，預期 21.5 萬，前值 21.4 萬

美國上週續領失業金人數報 186.9 萬，預期 187 萬，前值 184.5 萬

華爾街分析

Miller Tabak + Co. 的 Matt Maley 表示：「沃爾瑪消息引發了人們對美國消費狀況更多擔憂。我們已經看到了一些非常令人失望的消費者信心數據，上週的零售銷售數據遠低於預期。這引發了一些關於今年剩餘時間內經濟成長將會有多強勁的疑問。」

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 研判：「美國股市可能很快就需要進行修正，以恢復更具吸引力的估值。雖然目前未有明顯警訊，但短期內有必要對標普走弱預測訊號保持警惕。」