市場蛇行震盪「避風頭」？法人推多元資產基金吸金 彈性布局股債

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-20 11:23

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2025 年開年至今，市場已面臨幾次大幅震盪，受諸多不確定性因素影響，全年全球金融市場的波動度可能攀升，台灣投資人也因此偏好多元資產類別的基金，如聯博 - 全球多元收益基金即憑藉耀眼的績效表現異軍突起。聯博投信建議以多元收益策略彈性布局全球股債市，第一季投資策略著重美股、高品質信用債及政府公債，可望兼顧收益與成長。

根據基金觀測站資料，聯博 - 全球多元收益基金今年一月份國人持有金額成長逾 44.2%、基金規模也成長 27.8%。

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聯博投信多元資產副總經理林炳魁表示，今年經濟預期將維持合理成長步調、通膨降溫、貨幣政策逐步正常化，有利於風險性資產。只是地緣政治緊張局勢與美國政策走向恐導致市場波動加劇，建議以多元收益策略彈性布局全球股債市，可望在兼顧收益與成長的同時，緩和市場消息面帶來的波瀾。

林炳魁分析，2024 年全球通膨逐漸朝各國央行的目標值降溫，政策利率終於得以調降。由於經濟成長優於預期，帶動股市表現；固定收益方面，信用債由於利差收斂且收益具吸引力，成為市場一大亮點。短期內，市場態勢將維持不變，仍舊有利於多元資產，但隨著地緣政治情勢升溫與川普政策存在變數，中長期前景相對不明朗，投資人宜密切關注後續發展。

儘管 2025 年不確定性猶存，但美國可望延續優異表現，經濟產出與貨幣政策可能進一步與其他區域脫鉤，風險性資產可望有撐。然而，林炳魁觀察，股市與信用市場歷經近年的強勁漲勢後，許多領域已經完美定價 (priced for perfection)，當市場一有風吹草動，皆可能放大衝擊，慎選標的將是今年的投資主軸。

近期，聯博 - 全球多元收益基金目前以股 4 債 6 配置多元資產的方式，全球多元分散布局，為投資人追成長、掌收益、控波動。績效表現短中長期優於同類型平均。股票部位雖聚焦於高品質股與高股息股，但相較於傳統高股息策略鎖定「股息」單一因子選股，本基金升級選股模式，採用「動能高股息策略」，將「盈餘」與「動能」等多因子納入考量，因此有別於傳統高股息指數以必須消費類股為主要持有類股，而是能發掘更多深具成長動能的科技類股。

債券部位則運用聯博固定收益團隊投資流程選債，逐步增加較穩健的 A 級與 BBB 級債券，並減持信用風險較高的 CCC 級以下債券，進而升級整體投資組合債信品質；同時戰術性布局證券化資產與新興市場債部位，以囊括多元券種、廣納收益機會。

林炳魁表示，現階段總經環境下建議以配置美股、高品質信用債，以及部份政府公債為上。

在美股方面，相較於其他成熟市場，美國企業目前更具投資機會。儘管美股評價已經偏高，但仍潛藏許多投資機會，包括 AI 持續進展、企業獲利轉佳、法規環境可能鬆綁等。就固定收益而言，儘管信用利差處於歷史相對低檔，但整體殖利率仍頗具吸引力。尤其高品質的投資等級債券持續為多元收益策略提供投資機會。至於政府公債，除了目前進場點具吸引力，也因為殖利率曲線在寬鬆週期時往往趨於陡峭，中短天期債券 (2 至 10 年期) 的風險報酬相對更佳。