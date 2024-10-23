送分題變扣分題？美債殖利率不降反升 聯博：聚焦中短期債

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-23 12:38

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聯準會 9 月降息後，美國十年期公債殖利率不降反升，再度站回 4% 以上，加上近日公布的美國通膨和就業數據都高於市場預期，市場擔憂聯準會降息踩煞車的疑慮升溫。眼看美債送分題恐變扣分題，債券如何配置？聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，降息後市場利率仍有波動，但若拉長時間，殖利率收斂趨勢越趨明顯，目前焦點應擺在殖利率下滑空間較大的中短期債券。

此外，美國公債殖利率已領先反應降息預期，接下來非投資等級債券的表現其實更吸睛，建議投資人從全球配置、多元布局的角度參與非投資等級債市。

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聯準會於 9 月會議中降息 2 碼，為逾 4 年來首度降息。聯博預估，年底前還有降息 2 碼機會、明年再降息 5-6 碼，但目前經濟狀況仍未明，聯準會終端利率仍待觀察。江常維指出，隨著通膨已見改善，明年通膨年增率有望接近央行目標 2%，成熟市場主要央行仍有進一步降息空間，只是時間和幅度取決於基本面的數據變化，不會急於快速降息。因此，債市短線上還是會震盪，但就長線而言，現在反而是加碼時機。

在公債方面，江常維提到，由於公債具避險功能且殖利率仍高於長期平均，還是可適當配置以管控投資組合下檔風險，只是中短期債券會較長債有吸引力。因為長天期公債殖利率預估值受實質利率與通膨預估值所牽動，財政赤字、通膨降幅預期不大等因素可能使長率難以大幅下滑。

她以截至 9 月底的美國公債殖利率為例，30 年期公債殖利率為 4.1%，已距離 20 年平均值 3.5% 不遠；然而，2 年期公債殖利率為 3.6%，相較 20 年平均值的 2% 仍有段距離，暗示後續較有下滑空間。

在眾多券種當中，江常維尤其看好非投資等級債券的後市表現。第一，因為美國公債殖利率已領先反應降息預期，因此降息後非投資等級債券反而表現領先。江常維分析聯準會 9/18 降息後至 10/1 期間的報酬表現，彭博全球非投資等級債券指數上揚 0.6%，彭博美國非投資等級債券指數也有 0.4%，彭博美國公債指數與彭博長天期美國公債指數的報酬表現則分別為 -0.1% 與 -0.5%。

第二，歷史經驗顯示，聯準會啟動降息後，各類債券漲幅出色；但若加入「經濟軟著陸」這項因素，非投資等級債券的吸引力則會大幅攀升。比較美國公債、投資等級公司債、非投資等級債券 1 年、2 年、3 年的報酬表現，非投資等級債券在 2 年與 3 年的表現可達 30-35%，優於另兩者的 22-26%。