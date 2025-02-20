〈財報前瞻〉通膨加持 沃爾瑪Q4獲利可望達標 市場聚焦財測

鉅亨網編譯許家華 2025-02-20 07:14

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沃爾瑪 (WMT-US) 去年股價亮眼，為 2024 年道瓊工業指數中表現最好的股票之一，並將此動能帶入了新的一年。根據《巴隆周刊》指出，該股再漲約 20% 就能達到 1 兆美元的市值里程碑。

沃爾瑪周四將公布第四季財報，這將是其股價的下一場考驗，且恐怕難度係數很高。

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Freedom Capital Markets 首席全球策略師 Jay Woods 表示，沃爾瑪股價一年多來一直維持在 50 日移動平均線或以上。在財報即將公布之際，沃爾瑪股價的本益比為明年收益的 37.3 倍，接近其 5 年來的最高點 37.9 倍。該股今年已上漲 15%，過去 12 個月上漲約 80%。

「因此，要想跳得更高，可能需要付出巨大的努力。」Woods 說。

但在過去幾季，沃爾瑪確實實現了此目標。他指出，沃爾瑪的股價在最近 4 次財報發布後均有所上漲，而在最近 10 次財報發布後，有 8 次均有所上漲。

FactSet 數據顯示，華爾街預測沃爾瑪第四財季 (通常在 1 月結束) 營收年增 3.9%，達到 1800 億美元，調整後 EPS 預計每股 65 美分。去年同期，沃爾瑪 EPS 為 60 美分。

分析師相信沃爾瑪的業績將達到標準。其他零售商的業績也表明，假期消費強勁，而沃爾瑪定位有利，更能拿下很大一部分消費者的支出。

Telsey 顧問集團分析師 Joseph Feldman 指出，沃爾瑪在 2024 年假期季節的表現優於其他零售業，且在食品雜貨業務中的市占持續增長，加上沃爾瑪在選擇性促銷和降價、商店改造和電商方面的投資，可望使其成為各個收入群體的假期消費的首選目的地。

但投資人早就對此不意外，對於即將公布的財報，他們心中的不確定性來自該公司新財年的前景。作為全球最大的零售商 (或說獲利能力最強的零售商之一)，沃爾瑪的財測更受人注目，投資者盼以其尋找 2025 年消費環境將如何發展的線索。

分析師的共識是，沃爾瑪可能會以保守的基調開啟新的一年，這反映出該產業對美國整體消費環境以及川普政府的新政策（如關稅）將如何影響經濟的不確定性。

Evercore ISI 分析師 Greg Melich 預計，沃爾瑪將預期全年營收年增 3% 至 4% 左右，與普遍預期大致相符。

沃爾瑪過去曾表示，獲利成長速度應該比營收成長速度還快，因為該公司對自動化和廣告等替代獲利渠道的投資中獲得了回報。確實，投資人可能更渴望知道這些舉措對公司獲利有哪些影響。例如，摩根士丹利分析師 Simeon Gutman 預測，到 2027 年，沃爾瑪的息稅前利潤 (Ebit) 利潤率每年可增長高達 15%。若然，沃爾瑪就能將這筆錢再投資或用於增加收益。