撕破臉！川普罵烏克蘭總統：這個喜劇演員欺騙了美國

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-20 07:54

‌



在烏克蘭戰爭出現重大變化時刻，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基的隔空互動迅速演變成了一場廣泛批評和直接侮辱的交鋒，兩人徹底撕破臉了！

川普周三（19 日）在 Truth Social 發文稱，這位烏克蘭領導人是一個「小有成就的喜劇演員」，他實際上是在欺騙美國，讓美國為了一場不可能贏、本不應該開始的戰爭花了數千億美元。

‌



更加糟糕的是，川普還質疑澤倫斯基的身分和領導能力，指責他拒絕選舉，在烏克蘭的民調支持率非常低，「澤倫斯基唯一擅長的就是玩弄（美國前總統）拜登」。

川普說：「我愛烏克蘭，但澤倫斯基做得很糟糕，烏國支離破碎，數百萬人死去，這種情況還在再持續。」他說烏克蘭領導人「最好迅速採取行動」，否則烏國將不復存在。

這些是川普迄今為止對澤倫斯基發出的最為嚴厲的批評，這無疑將進一步加劇爭議，因為歐洲領導人也一直對川普與俄羅斯的和平談判感到不滿。

值得注意的是，澤倫斯基周三稍早接受烏克蘭媒體採訪時表示，他尊重川普，但他認為川普「活在虛假消息之中」。他說：「我希望川普團隊中有更多真相。」

此前一天，美國和俄羅斯高階官員在沙烏地阿拉伯首都利雅德見面，就烏克蘭戰爭解決方案進行談判，這意味著美國對俄政策出現了顯著變化。

澤倫斯基重申了對烏克蘭被排除在俄美會談之外的不滿，並強調烏克蘭不會接受任何繞過烏國的和平協議。他表示，美國直接在沙國與俄羅斯舉行會談，等同幫助俄羅斯擺脫孤立。

澤倫斯基反駁了川普關於美國向烏克蘭提供大約 3,500 億美元資金的說法。他一再強調烏克蘭的感激之情，但他指出美國實際上提供了 670 億美元的軍事援助和 315 億美元的預算支持。