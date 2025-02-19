〈能源盤後〉烏無人機襲擊俄輸油管 推漲原油 唯俄美會談縮限漲幅

鉅亨網編譯許家華 2025-02-19 06:00

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原油期貨價格周二 (18 日) 上漲，係因烏克蘭無人機襲擊了一條從哈薩克經俄羅斯南部輸送原油的管道，導致原油運輸量減少。

另一方面，俄美之間就烏俄停戰舉行初步談判，以緩解美國對俄羅斯能源部門的制裁，這點則是縮限油價的上行空間。

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能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 1.11 美元或 1.6%，收每桶 71.85 美元，由於美國總統日假期，WTI 期貨周一休市。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 62 美分或 0.8%，收每桶 75.84 美元。

3 月交割汽油期貨價格下跌 0.2%，至每加侖 2.087 美元。

3 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 2.441 美元。

3 月交割天然氣價格下跌 7.6%，收每百萬 Btu 4.007 美元。

市場驅動因素

外電新聞報導，周ㄧ數架裝載爆炸物的無人機襲擊了一條輸油管道的加壓站，該管道將哈薩克原油輸送到俄羅斯南部，並經黑海出口。

根據法新社報導，俄羅斯國營油管公司 Transneft 周二聲明，該無人機造成的損壞恐需要長達兩個月的時間才能修復，這將導致自哈薩克抽出的石油量減少 30%。

GivTrade 創辦人兼董事長 Hassan Fawaz 表示，此次襲擊「引發市場對全球供應減少的擔憂，支撐了價格上漲。」

同時，《華爾街日報》報導，俄美在沙烏地阿拉伯舉行會談並同意任命高級團隊致力於結束俄烏衝突。

施耐德電機全球研究與分析副總監 Robbie Fraser 表示，此次會談令市場臆測「美國可能考慮放鬆對俄制裁」。美國對俄羅斯的制裁導致俄原油、成品油和液化天然氣的出口困境。

同時，Fawaz 提道，市場也關注 OPEC + 是否會履行自 4 月起的增產計畫。根據彭博社周一報導，儘管受到川普總統的壓力，OPEC + 仍在考慮推遲增產。

然而，市場仍聚焦於 OPEC + 和俄羅斯預計 4 月起的增產上，這可望短期內限制油價的大幅上漲。倘若 OPEC + 推遲增產，油價可能獲得支撐力。