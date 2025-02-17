吳田玉：機器人時代來臨 台灣須廣結善緣

鉅亨網記者魏志豪 馬來西亞 2025-02-17 17:42

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日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 營運長吳田玉今 (17) 日表示，隨著 AI 技術發展，機器人將成為重要的新市場，儘管台灣掌握機器人「大腦」的技術，但在眼、耳、口、鼻、手與關節等部位的感測器技術，仍掌握在歐美大廠手中，台灣應廣結善緣與大家合作，進一步強化台灣在機器人領域的布局。

吳田玉指出，全球半導體產業正迎來 AI 技術的變革，AI 將使機器具備智能，未來世界將進入「機器人的時代」，未來人類與機器的互動將無所不在，半導體市場發展潛力無窮，並預測 2030 年全球半導體市場將成長至 1 兆美元。

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吳田玉看好，機器人將帶來龐大的半導體需求，機器人的「大腦」目前由台灣的 CoWoS 先進封裝技術打造，台灣在先進製程技術上擁有優勢，自然也在台灣進行封裝生產。

在感測器領域，吳田玉認為，包括五官四肢的技術，仍掌握在歐美大廠如英飛凌 (Infineon)、意法半導體 (ST)、瑞薩 (Renesas) 手中，台灣應該廣結善緣，與美國、歐洲與中國等深化合作，發展整合技術，透過系統級封裝 (SiP) 整合 MCU、MEMS 感測器等，進一步將業務擴展至機器人領域。