〈台股開盤〉創開春新高後觀望氣氛濃 生醫、塑化股重挫 中小型股活躍

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-18 09:43

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台北股市今 (18) 日權值股台積電 (2330-TW) 開盤呈休兵狀態，以平盤 1085 元開出，市場由機器人概念、光學及 IC 設計等中小型族群爲焦點，大盤以 23550.5 點開出後在平盤上下震盪，市場專家指出，大盤仍以機器人相關族群爲主流，近期台股將維持在高檔震盪，但仍應以審慎操作爲宜。

資深證券分析師簡伯儀說，台股創春節以來的新高，以目前的市場氣氛而言，中小型股獲多方拉抬的機率較高。

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台北股市 2 月 18 日早盤以 23550.5 點開出，早盤最高 23567.4 點，最低 23454.09 點，預估市場成交值 3009 億元。早盤聯發科 (2454-TW) 走弱、廣達 (2382-TW) 股價平盤震盪，原物料的塑化股下跌、小型鋼鐵股走強，電子類股上漲 0.2%，占大盤比重 66%。航運類股下跌 0.45%，塑化類股則重挫 1.28%，生醫類股因藥華藥幾乎被打到跌停，類股跌幅重達 3.26%。

資深證券分析師黃漢成指出，大盤仍以機器人相關族群爲主流，近期台股將維持在高檔震盪。

統一證券分析，昨日台股盤面資金聚焦機器人、蘋概股、散裝航運等族群而 18 日台股技術面轉強，且外資期貨空單大幅下降，淨空單部位再度低於 3 萬口，顯示技術面、籌碼面轉為多頭氣氛。同時，美中大企業在 AI 領域動作頻頻，下周 Nvidia 財報，可視為 AI 硬體關鍵指標。烏俄戰爭等地緣問題即將邁入停火尾聲，而川普關稅戰動作頻頻，但對投資市場恐慌衝擊已邊際效用遞減， 加上供應鏈開始啟動提前搶貨，基本面業績有望轉佳。