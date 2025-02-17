〈吳田玉開講〉AI將加劇國與國間抗衡 日月光靠三策略應對

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-17 18:57

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吳田玉說，隨著 AI 發展，2019 年半導體後段製程市場規模約 600 億美元，預計 2029 年將成長至 1800 億美元，而外包市場也將從 2019 年的 320 億美元增至 2029 年的 900 億美元，成長相當迅速，尤其後段製程扮演的角色日漸重要，未來後段封測占整體半導體營收比重也將從 15% 提升至 20%。

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吳田玉指出，AI 技術不僅影響半導體，也將改變全球產業，包括煉油廠、零售業、紡織業等，隨著 AI 被視為國力，美國與中國的競爭將更加激烈，公司間競爭也是，儘管 AI 可能加劇全球對立，但同時也為人類帶來便利，如透過 AI 翻譯技術降低語言隔閡，也可透過機器人解決台灣高齡化所導致的年輕人短缺問題。

吳田玉強調，台灣的半導體產業必須持續前進，才能站穩在全球競爭中的地位，尤其各國政府正加大投資，從美國、中國到韓國等都積極衝刺半導體產業，台灣應秉持「廣結善緣、勇往直前、團結一致」的策略，應對日益激烈的區域競爭。

面對美中競爭，全球供應鏈正經歷劇烈變革，吳田玉認為，美中兩國在爭奪 AI 領導地位與供應鏈安全性，台灣作為雙方的重要供應商，必須靈活應對，而日月光在全球佈局領先業界，早在 1991 年便開始在馬來西亞投資，並在韓國、菲律賓、新加坡等地設立據點。這些過去被視為劣勢的布局，未來將成為日月光在全球供應鏈中的關鍵優勢。