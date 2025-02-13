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〈日月光法說〉去年純益小增2% 全年EPS 7.52元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-13 15:39

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IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (13) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，稅後純益 93.12 億元，季減 4%，年減 1%，每股稅後純益 2.15 元，累計全年純益年增 2%，每股稅後純益 7.52 元。

日月光投控去年第四季營收 1622.64 億元，季增 1%，年增 1%，毛利率 16.4%，季減 0.1 個百分點，年增 0.4 個百分點，營益率 6.9%，季減 0.3 個百分點，年減 0.5 個百分點，稅後純益 93.12 億元，季減 4%，年減 1%，每股稅後純益 2.15 元。


日月光投控去年全年營收 5954.1 億元，年增 2%，毛利率 16.3%，年增 0.5 個百分點，營益率 6.6%，年減 0.3 個百分點，稅後純益 324.83 億元，年增 2%，每股稅後純益 7.52 元。

日月光投控去年先進封測業務營收超過 6 億美元，占整體封測業務營收比重達 6%，相較前年超過倍增，封測業務去年全年營收達新台幣 3258.75 億元，年增 3%，毛利率、營益率分別約 22.5%、9.8%，分別年增 0.7 個百分點、年減 0.3 個百分點。

以封測業務的產品線為區分，日月光投控受惠先進封裝需求熱絡，去年第四季 Bump / 覆晶封裝 / 晶圓級封裝 / SiP 營收比重達 47%，較前年同期增加 4 個百分點。

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日月光投控先進封裝財報法說

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