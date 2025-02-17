早盤續揚！中國與全球資金持續流入港股 專家：技術性牛市才剛開始

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-17 11:30

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香港股市今 (17) 日早盤延續上周五 (14 日) 漲勢，專家認為，港股的技術性牛市行情還為走完，才剛全面開啟，主要受惠於中國資金持續湧入，外資也不斷加入看多買多陣營。若從上月中旬低點算起，恒生指數(HSI) 今年迄今已上漲超過 15%。

根據《格隆匯》數據，截至上周三 (12 日)，港股恒生科技指數今年迄今飆漲逾 18%，位居全球資產表現榜首，港股恒指也漲高 9%，跑贏中國 A 股主要指數。

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從上月中的低點至今，恒生科技指數甚至漲逾 25%，成分股中，金蝶國際、中芯國際、比亞迪電子、阿里巴巴、小鵬汽車、阿里健康等個股漲幅均超過 30%。

截至目前，高盛，大摩，德銀、貝萊德、美銀、瑞銀及一大幫華爾街分析師均已高調喊多中國股票，這一趨勢不僅體現在散戶的行動上，更成為一種普遍的共識。

根據高盛一篇研究報告，中國在岸和離岸股票合計成為今年以來「名義凈買入量最大的市場」，全球避險基金一直在大幅買進中國股票，其中在最近一周更出現避險基金 4 個多月來購買中國資產的最強浪潮。

不僅外資瘋狂抄底港股，中國資金更早已持續大規模流入港股。去年南向資金凈買入規模 8078.69 億港元，刷新互聯互通機制啟動以來的年度紀錄，較 2023 年同比增長 154%。

南下資金上月出現 1185 億元的強勁資金流入，創造 2021 年 2 月以來月度流入規模之最，同時也超越去年 11 月水準，一躍成為港股通開通以來第三大的月度流入規模。 南下資金迄今已累計凈流入高達 1372.31 億元。

根據統計，這些海內外資金最主要的凈買入方向主要在互聯網、計算機、消費電子、醫療等核心方向。具體來看，資金主要流入方向基本都有著類似重點物件，在港股上市的特色優質資產 (外資在買入美股中概股外，同時也在買入港股）。這些資產主要是包括互聯網、晶片半導體、汽車、消費電子及醫療領域的核心資產。以阿里巴巴、小米、中芯國際、聯想、速騰聚創、比亞迪、小鵬、理想汽車等科技巨頭為代表。

此外，資金還盯上港股市場一些處於被長期低估，如今迎來景氣扭轉和價值重估的雙重大機遇族群，如醫療行業，葯明生物、百濟神州等巨頭年內均漲逾 20%。

總體來看，當前港股作為外資佈局中國股票市場的橋頭堡，加上很多在互聯網、AI、汽車、醫療等領域的核心資產僅在港股上市，因此更加備受中國資金和外資的共同追捧，更好享受到了中國資產估值抬升的巨大紅利。

在如此確定的宏觀敘事下，港股難怪被外資持續看好，今年將是港股投資的大年，其中還有很多投資機會有待挖掘。

恒生科技指數經歷前幾年的大幅調整，去年 9 月逐步從底部走出，儘管經歷一輪上漲，但在估值上仍有優勢。從本益比看，恒生科技指數目前約為 23 倍，位於近十年 23.21% 分位，低於中位數 35.19 倍。

當前，隨著越來越多外資都在重新評估中國科技和 AI 領域的可投資性，並且大多數都在明顯看多的陣營。