鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-07 12:20

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香港財政司司長陳茂波周 (6) 日在個人部落格發文表示，港股去年上升 18%，進入 2025 年後勢頭持續向好，今年上半年恒生指數(HSI) 累計上升 20%，超過 4000 點，以點數計是歷來最大的上半年升幅。

港財政司長：申請在港上市案正快速增加 今年迄今已成長一倍至200宗左右（圖：Shutterstock）

文中指出，港股交投進一步增加，新股市場更為活躍，今年上半年共完成 42 宗 IPO 案，集資額超過 1070 億港元，較去年全年增長約 22%，暫列全球第一。申請在港 IPO 的個案快速增加，至今已收到約 200 宗申請，較年初數字倍增，其中包括來自中東和東南亞的企業。

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陳茂波表示，市場普遍看好港股及新股市場下半年的表現。港股升勢吸引更多企業加速推廣上市計劃，也顯示過去對內對外的宣傳推廣工作漸見成效。

他指出，在港股這段時間的漲勢中，資金主要追捧科技類股，並帶動科技股相關的衍生性商品交投顯著增大。與不同類型資產掛鉤的「交易所買賣產品」(ETP) 成為支持港股流動性的生力軍。

目前，香港上市的 ETP 產品超過 210 檔，錨定資產包括股票、固定收益產品、大宗商品、貨幣甚至數位資產等。

今年 2 月，管理資產規模超過 3000 億美元的全球第五大 ETF 在港掛牌，亞洲首批與現貨數位資產掛鉤的 ETF 去年也在港掛牌。截至今年 5 月，相關 ETP 產品合計管理資產規模接近 5100 億港元，較 2020 年增加約 30%，日均成交額顯著成長 5 倍，增至約 400 億港元。截至上月，在港上市的數位資產 ETP 的資產規模達 47 億港元，較去年同期上升 74%。

即便過去幾年投資氣氛反复，香港 ETP 市場成長動能持續，相關成交額佔整體大市比率由五年前的不足 5% 增至今年首五個月的約 17%。

陳茂波指出，ETP 容許發行商在標的資產選擇、產品回報及風險結構上有更大彈性，有利於抓緊投資人的興趣與避險需求，不斷推出新產品，例如今年三月香港迎來亞洲首批個股的「槓桿及反向產品」，包括追蹤輝達、特斯拉等熱門美股。

港交所正積極推動更多不同主題的 ETF 上市，包括創新科技、應對氣候變遷、再生能源以及生物科技等，以引導資金流向推動實體經濟高品質發展。

陳茂波表示，將加強向海外市場推廣香港金融市場，他本周將向南韓基金界、機構投資者和金融機構介紹香港市場的最新發展，南韓投資人近期對香港金融市場的興趣增加，今年二月他們投資在港股的金額創近三年新高。