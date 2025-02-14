晶片關稅將揭曉，川普步步緊逼台積電何時止跌?
謝明哲分析師（摩爾投顧） 2025-02-14 17:15
【台積電最快下週回穩】
台股今收週線功虧一簣、沒有完成週線連四紅的走勢，其中的關鍵來自於大跌 246 點的走勢中，台積電 (2330-TW) 一檔就貢獻超過 240 點，主要原因仍在於川普在簽署對等關稅備忘錄時再度強調台灣偷走美國的晶片生意，同時之前考慮對台灣晶片課稅在 2/18 將會有結果，而川普一再談到英特爾 (INTC-US) 以及要美國要確保最先進的 AI 晶片在美國生產，也讓市場傳出台積電被迫要技術支援或成立合資公司的說法，這也是最近期英特爾股價強彈的主要原因，不過一切的結果在 2/18 之後都將明朗化，而且不論結果如何，都有利空出盡的機會。
主要在於今日盤面可以發現如晶圓薄化的昇陽半 (8028-TW)、半導體測試治具的穎崴 (6515-TW)、探針卡的旺矽 (6223) 等股價表現都不錯，而本週還有如竹陞 (6739-TW)、上品 (4770-TW)、意德士 (7556-TW) 累積漲幅都在一成以上，這代表台積電並沒有出貨下滑或成長趨緩，單純就是政治問題，那結果出來後最後的利空趕底或是沒有大家想的這麼差、短線就會是好的機會。
【強勢族群下週能延續?】
這兩日盤面最熱的當屬鋼鐵、散裝航運，當然嚴格來說台灣的鋼鐵公司外銷的比重不高，真正有可能吃到商機的公司不多，不過近期鐵礦砂與銅價的確有所反彈，最近一個月銅價反彈 11.3%、鐵礦砂反彈 6.78% 確有報價走揚的利多，三月中國兩會若有釋出刺激經濟的利多，也有利原物料價格續彈，而在短線強談過後今還能持續漲停的如允強 (2034-TW) 在土耳其有子公司、華新 (1605-TW) 則有營收成長的利多，短線上也可持續追蹤，另散裝航運雖跟鋼鐵股作連動，但因 BDI 報價近期並未強彈，短線就不用太過躁進，而提到華新，週三跟大家所提到的 MSCI 新增中小型成分股，南亞科 (2408-TW)、華新雖都是從全球成分股降到中小型成分股，但股價都有創下新高，另外康霈 *(6919-TW)、ITH-KY(6962-TW) 都有創下波段新高，在正式生效之前都還有空間可以期待。
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文章來源：謝明哲分析師–摩爾投顧
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