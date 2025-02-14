晶片關稅將揭曉，川普步步緊逼台積電何時止跌?

台股今收週線功虧一簣、沒有完成週線連四紅的走勢，其中的關鍵來自於大跌 246 點的走勢中，台積電 (2330-TW) 一檔就貢獻超過 240 點，主要原因仍在於川普在簽署對等關稅備忘錄時再度強調台灣偷走美國的晶片生意，同時之前考慮對台灣晶片課稅在 2/18 將會有結果，而川普一再談到英特爾 (INTC-US) 以及要美國要確保最先進的 AI 晶片在美國生產，也讓市場傳出台積電被迫要技術支援或成立合資公司的說法，這也是最近期英特爾股價強彈的主要原因，不過一切的結果在 2/18 之後都將明朗化，而且不論結果如何，都有利空出盡的機會。