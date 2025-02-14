保時捷將裁撤1,900名員工 應對電動車需求疲軟

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-14 00:40

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根據彭博周四 (13 日) 報導，保時捷 (Porsche AG) 將在 2030 年前裁員 1,900 人，以應對電動車需求疲軟以及「充滿挑戰性的地緣政治與經濟環境」。

這家由福斯汽車集團 (Volkswagen AG) 控股的奢華品牌計劃通過自願措施 (如提前退休與遣散費方案) 來減少兩個德國工廠的員工數量並對新員工的招聘採取「保守策略」。該公司表示，目標是在 2029 年前減少祖文豪森 (Zuffenhausen) 和魏薩赫(Weissach)15% 兩地員工人數。

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保時捷目前正面臨電動車需求下滑的困境，並在去年調整了其電動車目標。轉型為電動車的挑戰使這家 911 跑車的製造商在中國市場損失慘重，交付量大幅下滑，迫使公司必須進一步削減成本。

該公司預估今年將承受約 8 億歐元 (約合 8.31 億美元) 的損失，主要來自於新產品的開發，這些產品將以更多傳統燃油引擎和插電混合動力車型為主。

儘管如此，保時捷與所有德國員工的工作保障協議將一直有效至 2030 年，這意味著直到那時，裁員將主要通過自願性措施來執行。據德國當地媒體《斯圖加特日報》(Stuttgarter Zeitung) 稍早報導，這一裁員決定是在停止續約臨時工的基礎上做出的。