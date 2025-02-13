傳艾略特成英國石油第三大股東 要求大規模資產出售

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-13 20:32

‌



英國《金融時報》(FT) 周四 (13 日) 援引兩名知情人士消息報導，維權投資人艾略特管理公司 (Elliott Management) 已經成為英國石油 (BP) 的第三大股東，持有接近 5% 的股份，價值約 38 億英鎊 (約合 47.5 億美元)，並計劃讓這家陷入困境的石油巨擘減少對可再生能源的投入、進行大規模資產出售。這一舉措是艾略特最新的策略，旨在推動 BP 改善財務表現並重組其業務結構。

這筆投資是艾略特目前較大的一筆，可能包括股票以及衍生品，後者能模擬出對股票的經濟利益。艾略特過去在其他投資活動中也曾多次使用這類衍生工具。

‌



目前，僅有貝萊德和先鋒領航擁有比艾略特更多的 BP 股份，分別持有 9% 和 5%。

一位知情人士表示：「BP 的小幅調整時機已經過去，現在是時候進行大規模的變革。」他強調，BP 的股價被嚴重低估，而解除這一低估的方式是明確且可行的。

自 2020 年以來，BP 在能源轉型業務上的支出從約 3% 的資本支出增加至 30%，即最多 49 億美元，並打造涵蓋風能、太陽能、生物燃料和氫能的業務組合。這位知情人士認為，BP 在可再生能源上的資本運用不夠高效，應限制未來在可再生能源上的支出，並進行大規模的資產出售，其中包括出售其綠能業務。

BP 在 2024 年遭遇困境，股價在 4 月至 12 月期間下跌約 30%，原因包括財務和運營表現不佳，以及首席執行官奧欽克羅斯 (Murray Auchincloss) 缺乏清晰的戰略規畫。然而，今年 BP 股價已上漲 16%，市場猜測該公司的估值可能會吸引主動型投資人，甚至引發收購。

艾略特的介入消息於上周六曝光，而奧欽克羅斯在本周二發布另一份令人失望的財報後，承諾將進行 BP 策略重置。BP 計劃於 2 月 26 日的投資者日上披露其新策略。

目前尚不清楚這些計畫是否足以滿足艾略特的要求。根據知情人士透露，艾略特希望看到一位積極的董事長和一個全力支持重置的董事會。

艾略特此次動作由 John Pike 主導，他專注於能源和工業投資，並由 Gaurav Toshniwal 負責倫敦的能源投資組合。Pike 曾經主導過多起美國石油公司赫斯 (HES-US) 和馬拉松石油 (MRO-US)、加拿大油砂生產商森科能源 (Suncor) 以及煉油商 Phillips 66(PSX-US) 的主動型投資行動。

此外，艾略特本周早些時候還公開表示已增加對 Phillips 66 的持股，並要求該公司開始出售其管線和化學品資產。Pike 也負責艾略特在英國 FTSE 100 礦業公司英美資源集團 (Anglo American) 中的投資。

知情人士表示，艾略特準備長期持有 BP 的股份，並指出其在赫斯和馬拉松石油的投資活動長達 6 到 8 年。