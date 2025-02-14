傳Shein倫敦上市計畫因川普政策延至下半年

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-14 15:10

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媒體報導，快時尚集團 Shein 在英國股市的上市計畫，可能因為美國總統川普政府擬關閉「小額豁免」規則，而延後至今年下半年。

《路透》此前報導指出，Shein 原本的目標是在今年上半年於倫敦上市，但前提是必須先獲得英國和中國監管機構的批准。

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報導稱，上市延期的主要原因，與川普政府擬取消所謂的「小額豁免」(de minimis) 規則有關。小額豁免允許價值低於 800 美元的貨物免徵進口關稅，川普政府正打算對中國徵收額外 10% 的關稅，此項規則被視為逃避關稅的漏洞。

小額豁免的取消可能會損害 Shein 的盈利能力，並提高其在美國的產品價格。美國是 Shein 最大的市場，據估計，Shein 和 Temu 加起來可能占每天根據小額規定運往美國的所有包裹的 30% 以上，這顯示了小額豁免對於這些快時尚公司向美國消費者銷售產品的重要性。

《金融時報》報導，Shein 曾向投資者表示，如果一切順利，最早可能在今年復活節在倫敦上市。然而，由於市場環境變化和監管不確定性，公司的上市計畫面臨挑戰。