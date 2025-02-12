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〈台股開盤〉MSCI權重三升 權值股小漲慶賀 航運、機器人帶動漲逾百點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-12 09:48

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〈台股開盤〉MSCI權重三升 權值股小漲慶賀 航運、機器人帶動漲逾百點。(圖：shutterstock)

MSCI (明晟) 今 (12) 日公布最新季度調整結果，台股全球市場指數、全球新興市場指數和 MSCI 亞洲除日本指數的權重獲得「三升」，權值股早盤大多小有表現，加上航運以及機器人族群出面力挺，帶重指數漲逾百點，最高漲至 23528.61 點，預估成交量 3500 億元。另外，生技族群也是今天盤面另一亮點。 

台積電 (2330-TW) 早盤小漲 0.45%，鴻海 (2317-TW) 漲 0.56%，聯發科 (2454-TW) 則漲逾 1%。另外，廣達 (2382-TW) 也小漲 0.39%，台達電 (2308-TW) 漲逾 1%，日月光則於平盤附近遊走。 


航運族群今天出面力挺，慧洋 - KY(2637-TW) 漲逾漲逾 4%，裕民 (2606-TW) 漲逾 3%，萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW) 及陽明 (2609-TW) 也都有 1 至 2% 的漲幅。另外，航空股包括星宇航空 (2646-TW) 及台灣虎航 (6757-TW) 雙雙入列 MSCI 全球小型指數，股價也都有所表態 

輝達 (NVDA-US)GTC 大會將至，機器人族群提前暖身漲勢再起，慧友 (5484-TW) 大漲逾半根停板，一度觸及漲停價 58.9 元，所羅門 (2359-TW)、IKKA-KY(2250-TW) 漲逾 4%，佳能 (2374-TW) 漲逾 3%，能率 (5392-TW)、全球傳動 (4540-TW) 漲逾 2%，宸曜 (6922-TW)、維田 (6570-TW)、高鋒 (4510-TW) 漲逾 1%。 

生技類股今天也紅通通，沛爾生醫 - 創 (6949-TW) 強攻漲停鎖住 112 元，藥華藥 (6446-TW) 漲逾 4%，晶碩 (6491-TW)、視陽 (6782-TW) 漲逾 2%，北極星藥業 - KY(6550-TW)、和康生 (1783-TW)、保瑞 (6472-TW)、國光生 (4142-TW) 及台耀 (4746-TW) 也都有超過 1% 的漲幅。 

美股四大指數漲跌互現，道瓊指數上漲 123.24 點或 0.28%，收 44593.65 點；那斯達克指數下跌 70.41 點或 0.36%，收 19643.86 點；S&P 500 指數上漲 2.06 點或 0.034%，收 6068.5 點；費城半導體指數下跌 2.07 點或 0.053%，收 5079.97 點。 

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道瓊指數44593.650.28%
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陽明69.42.36%
台耀741.23%
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北極星藥業-KY48.350.31%
台積電11100.00%
鴻海1800.56%
聯發科15200.66%
廣達2590.39%
台達電4050.75%
慧洋-KY65.85.11%
裕民60.24.88%
萬海792.60%
長榮2172.12%
星宇航空28.554.39%
和康生50.50.20%
慧友58.99.89%
台灣虎航83.60.00%
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佳能65.42.83%
能率37.51.90%
全球傳動57.40.88%
宸曜226.50.22%
維田560.90%
高鋒46.255.35%
沛爾生醫-創1129.80%
藥華藥7515.03%
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視陽1762.03%
所羅門1563.65%
台灣虎航%
輝達132.8-0.58%

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