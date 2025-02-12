〈台股開盤〉MSCI權重三升 權值股小漲慶賀 航運、機器人帶動漲逾百點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-12 09:48

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MSCI (明晟) 今 (12) 日公布最新季度調整結果，台股全球市場指數、全球新興市場指數和 MSCI 亞洲除日本指數的權重獲得「三升」，權值股早盤大多小有表現，加上航運以及機器人族群出面力挺，帶重指數漲逾百點，最高漲至 23528.61 點，預估成交量 3500 億元。另外，生技族群也是今天盤面另一亮點。

台積電 (2330-TW) 早盤小漲 0.45%，鴻海 (2317-TW) 漲 0.56%，聯發科 (2454-TW) 則漲逾 1%。另外，廣達 (2382-TW) 也小漲 0.39%，台達電 (2308-TW) 漲逾 1%，日月光則於平盤附近遊走。

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航運族群今天出面力挺，慧洋 - KY(2637-TW) 漲逾漲逾 4%，裕民 (2606-TW) 漲逾 3%，萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW) 及陽明 (2609-TW) 也都有 1 至 2% 的漲幅。另外，航空股包括星宇航空 (2646-TW) 及台灣虎航 (6757-TW) 雙雙入列 MSCI 全球小型指數，股價也都有所表態