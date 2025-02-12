台股證交稅太貴了？券商公會籲建構合理稅率
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-12 19:58
證券公會今 (12) 日進行新春拜年活動，券商公會理事長陳俊宏表示，公會今年最重要工作是，建請證交所及櫃買中心通盤研究如何建構合理證交稅率，並作為金管會與財政部進行政策建議的參考。
券商公會說明，台股證交稅率千分之 3 在亞洲股市偏高，例如，香港是買賣雙方課千分之 1 印花稅、新加坡採電子交易免印花稅，韓國證交稅率千分之 1.5，因此，台股證交稅率幾乎說是主要亞洲市場最貴。
基於證券市場長遠穩定發展，證券公會建請證交所和櫃買中心應通盤研究如何建構合理的證交稅率。
券商公會也提到，現股當沖降稅於去年底屆期前壓線完成修法，延長實施至 116 年底，公會感謝金管會、財政部、行政院和立法院各黨團支持，讓好的政策得以延續，但好政策更應該制度化，合理的證交稅率，可壯大證券市場及提升國際競爭力，是邁向亞洲資產管理中心的重要基礎，惟我國部分證交稅率都有實施期限，每逢屆期就要檢討是否再延長，都會增加市場的不確定性。
除了現股當沖降稅外，尚有停徵公司債 / 金融債券及債券 ETF 證交稅將於 115 年底屆期、權證避險股票證交稅率千分之 1 也將於 117 年 11 月屆期。
證券公會強調，今年首要任務是協助證券業積極參與亞洲資產管理中心的政策，實踐留財引資的理念，並將持續朝「壯大資本市場規模」、「擴大證券商經營業務範圍」、「強化高資產客戶之業務服務量能」、「推動證券商創新金融商品多元服務」和「精進國際證券業務前中後台相關服務」五大方向推動。
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