台股證交稅太貴了？券商公會籲建構合理稅率

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券商公會也提到，現股當沖降稅於去年底屆期前壓線完成修法，延長實施至 116 年底，公會感謝金管會、財政部、行政院和立法院各黨團支持，讓好的政策得以延續，但好政策更應該制度化，合理的證交稅率，可壯大證券市場及提升國際競爭力，是邁向亞洲資產管理中心的重要基礎，惟我國部分證交稅率都有實施期限，每逢屆期就要檢討是否再延長，都會增加市場的不確定性。