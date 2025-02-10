〈去年稅收超徵〉AI+ETF聯手加持證交稅！超徵5283億元創歷年新高

財政部統計處今 (10) 日公布，113 年全國賦稅收入修正統計 113 年全年實徵淨額為 3 兆 7,619 億元，較 112 年增加 3,057 億元，年增 8.8%，超徵 5,283 億元，創歷年新高。主要來自納計部分遞延入帳稅款，去年 12 月賦稅收入修正為 1,906 億元，較原初步統計增加 311 億元，主要來自 AI 應用商機、ETF 申購熱潮等挹注證交稅的進帳。

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財政部統計處表示，113 年稅收超出預算數主要來自證交稅、綜所稅、營業稅，以及營所稅成長，且以證交稅挹注最多，主要是 AI 應用商機、ETF 申購熱潮，導致台股上半年成長的重要推力。惟下半年股市震盪劇烈，成交量下滑，但日均成交值也都維持在 4,000 億元左右的水準，使去年證交稅成長超乎預期。