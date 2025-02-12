〈力旺法說〉AI應用正加速落地 後量子加密成新動能

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-12 17:52

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力旺 (3529-TW) 今 (12) 日召開法說會，董事長徐清祥表示，公司正處於多年的成長循環，從近期的授權案看出各項技術都在加速導入 AI 應用，公司對未來非常有信心，看好隨著 AI 運用加速落地到邊緣 (Edge) 端，對公司是非常正面的事，並預期後量子加密將為公司帶來新生意。

徐清祥看好，力旺技術從 OTP、MTP 到 Security 一系列 IP，都是幫助晶片達到更高的效能、更低的成本及更高的安全性，因為邊緣運算對功耗、效能、成本及安全性的整體要求更高，會促使客戶加速導入公司的 IP，從近期就感受到客戶在網通、遠端遙控、智慧型監控及其他邊緣相關案件的授權。

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另外，針對美國大公司對量子電腦何時商用化時程的爭論，不管是 5 年或者 15 年以上，由於量子電腦可以在短時間內破解現行保護全球大多數資料與基礎設施的加密標準，硬體的轉換需要至少 5-10 年以上的時間，美國國家標準局 (NIST) 推出後量子加密標準，因應量子電腦所帶來的資安威脅。

徐清祥預期，後量子加密的轉換對力旺的 PUF-based 解決方案，包含公司新開發的 PQC IP，是個巨大機會。

展望後市，總經理何明洲表示，授權金受惠晶圓廠和晶片公司強勁需求的推動，授權金將繼續保持增長動能，權利金也維持成長，主要來自新技術、新製程平台及持續累積新高的設計定案數，去年新的設計定案數量 (NTO) 達到歷史新高。