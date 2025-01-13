〈稅收統計〉證交稅20紅助攻！去年稅收3.7兆元 超徵4972億創歷史次高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-13 17:11

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財政部統計處今 (13) 日公布 113 年全國賦稅收入統計，12 月實徵淨額 1,596 億元，較上年同月減少 89 億元，年減 5.3%，113 年全年實徵淨額 3 兆 7,308 億元，較上年增加 2,747 億元，年增 7.9%，113 年實徵淨額占全年預算數 115.4%，較預算數高出 4,972 億元，僅於 111 年，超徵預算數創史上次高，也是連續 4 年超出預算數。

去年股市交易熱絡，台股大盤指數年漲逾 28% 創全球第二高，去年 12 月及全年上市上櫃股票平均每日成交值為 4,237 億元、4,774 億元，分別較上年同期 3,622 億元、3,348 億元，年增 17.0%、42.6%。

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財政部公布，去年 12 月證交稅單月實徵 234 億元，較上年同月增加 36 億元，年增率 18.4％，創下連 20 紅的佳績，全年證交稅實收達 2,880 億元，較上年增加 907 億元 (+46.0%)，佔超徵預算數一半以上。

以 113 年全年實徵淨額與前一年比較，證交稅增加 907 億元最高；其次為綜所稅增加 671 億元、營利事業所得稅增加 386 億元、營業稅增加 366 億元。