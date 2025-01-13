〈稅收統計〉證交稅20紅助攻！去年稅收3.7兆元 超徵4972億創歷史次高
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-13 17:11
財政部統計處今 (13) 日公布 113 年全國賦稅收入統計，12 月實徵淨額 1,596 億元，較上年同月減少 89 億元，年減 5.3%，113 年全年實徵淨額 3 兆 7,308 億元，較上年增加 2,747 億元，年增 7.9%，113 年實徵淨額占全年預算數 115.4%，較預算數高出 4,972 億元，僅於 111 年，超徵預算數創史上次高，也是連續 4 年超出預算數。
去年股市交易熱絡，台股大盤指數年漲逾 28% 創全球第二高，去年 12 月及全年上市上櫃股票平均每日成交值為 4,237 億元、4,774 億元，分別較上年同期 3,622 億元、3,348 億元，年增 17.0%、42.6%。
財政部公布，去年 12 月證交稅單月實徵 234 億元，較上年同月增加 36 億元，年增率 18.4％，創下連 20 紅的佳績，全年證交稅實收達 2,880 億元，較上年增加 907 億元 (+46.0%)，佔超徵預算數一半以上。
以 113 年全年實徵淨額與前一年比較，證交稅增加 907 億元最高；其次為綜所稅增加 671 億元、營利事業所得稅增加 386 億元、營業稅增加 366 億元。
113 年實徵淨額占全年預算數之比率：大於 100％者依序為贈與稅（243％）、特銷稅（奢侈稅）（222％）、遺產稅（168％）、期交稅（165％）、證交稅（138％）、印花稅（133％）、契稅（132％）、綜所稅（125％）、娛樂稅（123％）、營所稅（115％）、營業稅（108％）、關稅（107％）、地價稅（106％）、房屋稅（105％）及牌照稅（102％），高出金額較多為綜所稅 1,627 億元、營所稅 1,466 億元、證交稅 794 億元、營業稅 468 億元。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 19紅！前11月達3.57兆年增8.6%超收3377億 證交稅2646億年增5成
- 小心荷包又扁了！屋主今年若沒在「這天」以前遷入戶籍 恐要多繳3倍稅
- 〈財委會質詢〉稅收超徵4000億 莊翠雲：減少舉債、增加還債 會至少還債150億
上一篇
下一篇