〈房產〉降價求售變多 房仲：台中最多屋主調降開價 這一都降幅最大

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-11 10:19

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台灣央行重手打炒房不鬆手，房仲業者台灣房屋統計內部整體待售物件，發現目前全台共有 3431 間待售房屋的開價下修，降價物件的平均降幅約 8.2%，六都當中以台中市調降開價的案件最多，達 891 件，占全台 26%；降幅較大的是台南市 8.7%。

而台北市則是最難撿便宜的都會，調降開價的案件僅 202 件，為六都最少，也顯示這波打房潮，精華蛋黃區的價格鬆動程度相對輕微。

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台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，六都當中以台中市的開價下修的案件最多，主要是近年台中的新興重劃區開發熱絡，整體供給量相對豐富，在景氣收斂下，釋出的讓利案件也相對多，但重劃區的社區多半屋況新穎，且屋主的取得成本相對高，因此對價格較有堅持，所以台中的平均降幅 7.7%，僅略高於降價案最少的台北市，

台北市則因土地開發飽和，住宅市場待售量體本就不多，長期供不應求，且台北市建設多、機能強，價格支撐性高，所以降價物件量有限，讓利力道也相對輕，加上台北市的整體房價水準高，以同樣降價 100 萬元為例，在台北可能僅影響總價的 5%，但在房價相對平實的台南，降幅便超過 1 成，各地房價水準的不同，也使得台北市開價調降的幅度僅 7.2%，降幅為六都最少，台南則高達 8.7%，讓利程度為六都最鮮明。

同時，進一步檢視開價調降物件的產品型態，以透天厝 / 別墅為最大宗，在整體降價物件中佔比逾 4 成，開價的平均降幅達 10.2%，下修幅度較公寓或大樓高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，透天厝別墅產品建坪大，土地持分也大，因此總價高，易觸及高總價限貸門檻，且透天客源以換屋族居多，但換屋族在打炒房政策下，不易爭取高成數貸款，也導致透天厝的買氣限縮，屋主多半需要透過調低開價來增強買方購買意願。