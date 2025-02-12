CPI可能變化不大 但這項指標卻很可怕：未來多年通膨恐持續於2%

鉅亨網編譯許家華 2025-02-12 10:01

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美國周三將公布 1 月消費者物價指數 (CPI) 報告，該報告大致將反映 1 月與 2024 年最後一個月相比變化不大或略有改善。然而，金融市場一部分仍持續發出擔憂未來物價上漲的訊號。

根據 FactSet 的數據，5 年期盈虧平衡通膨率 (Breakeven Inflation Rate) 周二為 2.6%，自 10 月底以來一直維持在 50 天和 200 天移動平均線之上，該指標發出的訊號是：通膨率在未來幾年內可能會持續高於 2%。此點引起經濟學家和政策制定者的廣泛關注，因為這可能影響到貨幣政策和消費者行為。

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Garda Capital Partners ㄊ投資長兼創始合夥人 Tim Magnusson 認為，通膨雖然不會回到 2021-23 年的水準，但未來幾個月甚至幾年內恐遠高於聯準會的 2% 目標。他引用密西根大學最近的消費者預期數據來支撐此說法，並稱「若然，這顯然會讓聯準會 (Fed) 維持現狀。」

周三的數據即使只是小幅意外上行，也有可能震動金融市場，並引起聯準會官員的注意，因為通膨交易員已假設 1 月的 CPI 通膨年率達到 2.9%，倘若實際數據高於此水準，就可能推升至 3% 或更高，創 2024 年 6 月以來首次。

通膨交易員普遍預期通膨將持續存在，從 6 月到 11 月，整體通膨年率將維持在 2.9% 左右。對於川普總統的政策存在不確定性，而這只會增加風險。

根據《華爾街日報》調查，經濟學家預計，1 月整體 CPI 通膨年率和核心年通膨率將分別降至 2.8% 和 3.1%，略低於 12 月份的 2.9% 和 3.2%。核心通膨月率則保持在 0.3%。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 出席國會半年度聽證會時的言論似乎並未動搖市場對通膨的看法，他周二表示 Fed 不急於調整利率，川普哪些關稅提案最終會真正實施還有待觀察。

美國 10 年期公債殖利率周二連續四個交易日上漲，漲幅接近 4.54%，並登上至少一周來最高點。同時美股漲跌互現。

賓州共同資產管理公司投資長 Mark Heppenstall 表示，美國 10 年期公債殖利率可能穩定在 4.5% 左右的新區間，不會大幅下降，投資者可能希望淡化債券市場對周三數據的任何重大市場波動反應。他補充，「避險環境只會限制殖利率的升幅。」