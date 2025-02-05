關稅恐引爆通膨 消費者可能減少外食 伯恩斯坦：別怕！美餐廳股韌性大 直接衝擊小

鉅亨網編譯許家華 2025-02-05 11:56

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美國白宮周二 (4 日) 宣布，將對加拿大和墨西哥進口產品徵收關稅的計畫推遲 30 日後，美國餐廳類股反彈。

伯恩斯坦分析師 Danilo Gargiulo 指出，雖然關稅對餐廳供應鏈的直接影響預計很小，但對消費者支出的潛在間接影響仍令人擔心，市場對此類新聞的敏感度反映在餐飲類股的波動性上。根據 InvestingPro 數據顯示，雞翅連鎖店 Wingstop (WING-US) 的貝塔係數為 1.78，表明市場敏感度高於平均水準。

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白宮周一確認，先前宣布加拿大和墨西哥進口產品加徵 25% 關稅的政策暫停。然而，這只是暫停，仍有可能恢復，且目前仍對中國進口產品加徵 10% 關稅，因此關稅政策持續對產業帶來不確定性。

伯恩斯坦分析師認為，美國餐廳對進口食品的依賴程度相對較小，因為自加拿大和墨西哥進口的牛肉和豬肉比例較低，從中國進口的食品和飲料商品比例更少。

大型連鎖餐廳通常從美國境內採購，並擁有多樣化的供應鏈，再加上對沖策略和長期契約，有助於減輕大宗商品漲價的影響。

伯恩斯坦分析師認為，反倒是依賴進口烘焙食品、新鮮水果和蔬菜（如酪梨）的餐廳比較令人擔心，因為關稅政策更可能直接影響這類餐廳。分析師也強調了關稅對消費者可支配收入的潛在間接影響，因為關稅可能導致廣泛通膨，而降低大眾外食需求。

儘管有這些風險，伯恩斯坦仍然持有一種非傳統的觀點：如果美國對加拿大和墨西哥加徵關稅，餐飲業可能會變得更強大。因為食品雜貨價格上漲後消費者可能更傾向外食，尤其是低收入消費者。

這種轉變可能使大型餐飲品牌受益，因為與獨立餐廳相比，它們更有能力吸收供應鏈衝擊並提供更好的價值。

根據 InvestingPro 分析，Wingstop 表現出強大的財務韌性，營收成長率高達 35%，並保持「優秀」的財務健康評分。Wingstop 的市值為 88.7 億美元，本益比為 88.5，以溢價倍數進行交易，反映出市場對其商業模式的信心。

伯恩斯坦指出，Wingstop 是美國餐飲業頗具吸引力的投資機會，因該公司具有卓越的價值主張和行業領先表現。

摩根士丹利近日也 Wingstop 的股票評級從「同等權重」上調至「加碼」，並將目標價上調至 389 美元，主張該公司雖然 2024 年第四季收益將略有下降，但單位成長和槓桿趨勢仍有改善的潛力。

同時，Raymond James 維持對 Wingstop 股票「跑贏大盤」評級，並將目標價上調至 375 美元。在該券商上調評級前，Wingstop 宣布執行庫藏股 5 億美元，該計畫是槓桿資本重組策略的一部分。

另外，Stifel 雖因 Wingstop 公司最近的財務舉措下調了 EPS 預測，但仍重申了「買入」評級和 400 美元的目標價。

同樣，根據 Wingstop 最近的獲利報告和供應鏈管理的策略轉變以緩解雞翅成本的波動，BTIG 重申其買入評級，目標價為 370 美元。

這些發展表明分析師對 Wingstop 最近的策略舉措和未來潛力持積極態度。

總而言之，儘管不確定性仍然存在，但伯恩斯坦仍看好連鎖餐廳類股，除了 Wingstop ，還包括星巴克 (SBUX-US) 和 Chipotle Mexican Grill (CMG-US)，儘管這兩家公司已調降對今年的成長預期。

伯恩斯坦看好在低收入消費者中知名度較高的餐廳品牌，例如

Darden Restaurants (DRI-US)、Restaurant Brands International (QSR-US)、Wingstop、麥當勞 (MCD-US)，以及 Yum! Brands (YUM-US)。