歐洲第三大黨團辦高峰會 高喊「讓歐洲再次偉大」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-12 13:02

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由多國右翼政黨組成的歐洲第三大黨團「歐洲愛國者」聯盟，近日在西班牙馬德里舉行高峰會，會議主題高呼「讓歐洲再次偉大」。

這是「歐洲愛國者」首次政黨領袖聚會，出席者包括匈牙利首相歐爾班，法國國民陣線的瑪麗娜勒。路透社報導，會議吸引了約 2000 名支持者參與，他們多數是西班牙極右翼政黨呼聲黨的支持者，揮舞著西班牙國旗。

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本次會議輪任主席是西班牙極右呼聲黨的領袖阿瓦斯卡爾，他形容全球獨裁的威脅正逼近，全歐洲以至整個文明世界的愛國者力量應該合作去對抗。

歐爾班則說：「川普旋風在短短數周內改變世界，過去我們還屬異端，如今我們成為主流。」

馬麗娜勒龐批評，歐盟的移民政策拖垮經濟，並帶來大量罪犯填滿監獄，歐盟的氣候綠色協議亦拖累歐洲農民生計。

美國媒體稱此次會議是歐洲極右翼勢力在川普重返白宮後所做的「力量展示」，與會者大加讚賞「川普旋風」帶來的改變。勒龐甚至「慶祝」式地表示，自從川普上任以來，歐盟委​​員會主席馮德萊恩「幾乎從螢幕上消失了」。

針對這次會議，西班牙執政黨社會黨發表聲明說，這是一次「極端分子」的集會，「他們想讓其非黑即白的世界觀在這個國家盛行，這不可能成功」。