IMF總裁：美國關稅政策仍在發展中 難評估對全球經濟影響

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-11 20:00

‌



國際貨幣基金組 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 周二 (11 日) 表示，美國的關稅政策仍在發展中，目前尚無法準確評估其對全球經濟的影響。

她在杜拜舉行的世界政府峰會 (World Government Summit) 上表示：「這是一個不斷發展的故事…… 我們目前看到的貿易政策要素是我們在選舉競選期間預期會出現的，但其中仍有許多不確定因素。」

‌



「因此，當我考慮全球經濟的影響時，我的回答是：今天還太早無法下結論。」

喬治艾娃指出，儘管全球經濟面臨一系列前所未有的衝擊，但其顯示出驚人的韌性。她還表示，對於通膨的前景，預測起來相當困難。

她說：「即便在這方面，我們也需要觀察事情的發展。如果在某些地區，經濟放緩可能促使央行降息，那麼這反而不一定會造成通膨。」