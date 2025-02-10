〈房產〉嘉義房市聞「積」起舞 預售屋平均房價3年漲3成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-10 12:32

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2024 年初台積電 (2330-TW) 正式宣布進駐嘉義，無疑是為當地房市注入一劑強心針，房仲業者彙整實價登錄資料發現，從 2022 年到 2024，短短 3 年時間，嘉義縣預售屋的平均房價就從 23.4 萬元上漲到 31.2 萬元，漲幅達 33%，嘉義市預售屋的平均房價也上漲了約 30.6%，台積電設廠題材所帶來的房市熱度可見一斑。

對此，中信房屋嘉義福德加盟店店長陳尚萌指出，台積電的進駐為嘉義縣市創造了大量工作機會，帶動著當地民眾收入水平的提高，對於嘉義房市來說也是相當重要的支撐。

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陳尚萌指出，近日台積電就有透過嘉義就服平台進行首波徵才，平均年薪可達 70 萬元以上，引起市場一陣熱議。台積電的進駐不僅為嘉義縣市帶來了強勁的經濟動能，更創造大量優質工作機會，持續磁吸外來就業人口湧入，並帶動居住需求同步增加。此外，科技業的薪資行情普遍較高，這也為房市發展提供了很強的支撐力道。最近幾年，不少建商看好嘉義發展潛力，紛紛搶進獵地推案，區域新建案的價格屢創新高，目前嘉義新建案的成交單價普遍都在 3 字頭以上，個別建案甚至上看 4-5 字頭。

陳尚萌指出，近年來嘉義縣市的房市遍地開花，像是嘉義縣的太保、朴子以及嘉義市的湖子內重劃區都是嘉科新貴的購屋熱門，太保、朴子在地理位置上更靠近科學園區和高鐵站，具有通勤便利的優勢，而湖子內重劃區則鄰近嘉義市區，擁有成熟的生活機能與完善的學區資源。即使近期政府重手打炒房，但嘉義縣市的屋主對後市發展仍持樂觀態度，普遍表現出強烈的惜售心理，再加上目前區內新案供給也較為有限，房價自然居高難下。