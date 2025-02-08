〈房產〉北市預售屋均價已突破4000萬元 大安、松山並已逼近豪宅線

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-08 11:50

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房仲業者統計台北市 2024 年 1-11 月各行政區預售屋的交易價量，顯示全市預售屋平均總價高達 4253 萬元。大安區、松山區總價已逼近北市豪宅線的 7 千萬元。觀察預售屋交易量，文山區因有大案推出，帶動當地預售市場熱絡，去年平均每月有將近 80 件的預售交易量，為北市之最。

在台北市 12 行政區中，大安區預售屋平均總價為 6602 萬元，為台北最貴的一區。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，過去台北市因開發飽和、土地稀缺，以至於預售推案量體較小。但近年來隨著台灣經濟穩健發展，以及在危老及都更陸續推動下，預售推案量能提升。而位處台北市精華地帶的大安區預售建案價格居高不下，數據顯示，去年 1-11 月的預售交易中，有將近 30% 的預售屋總價超過 7000 萬元，推升區域的預售屋均價。

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至於松山區預售屋均價為 6289 萬元，位居台北第二高價。陳金萍說，松山區位處台北市核心地帶，也有匯集機場、鐵道、捷運等的交通優勢。該區擁有多元的商圈，包括小巨蛋一帶的百貨、商場外，還有敦北民生商圈的頂級商辦匯聚，各項生活機能成熟完備。優秀的區域優勢亦使建商推出不少高總價預售產品。數據顯示，2024 年 1-11 月的預售交易中，已有超過 20% 的比例，屬總價超過 7000 萬元的預售屋。

在 2024 年 1-11 月文山區預售交易共 861 件，為台北之首。陳金萍表示，文山區為台北市著名的文教區，再加上綠覆率高、環境舒適宜居及擁有相對親民的房價，與萬華區同列台北市唯二單價百萬內的行政區，吸引不少自住客群的目光。在 2024 下半年，擁有萬坪基地的「元利四季莊園」正式推出，在台北市的萬坪基地建案相當稀缺，因此也受到許多購屋族群的關注與喜愛，開案後短短 4 個月間，就累積 544 件的預售交易，挹注文山區超過 6 成的交易量。