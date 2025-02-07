〈房產〉北台灣雨都成房價火車頭 基隆預售新案一年飆漲35%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-07 11:22

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房市去年雖較顯冷淡，但全台房價仍具漲幅，房仲業者統計實價登錄，盤整各縣市 2024 年平均預售案成交單價，其中以基隆市年漲幅 35% 最多，苗栗縣、嘉義市則以 24.1、23.6% 名列亞、季軍。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，2024 年房價漲幅前幾名縣市均受話題帶動，如基隆市具有捷運議題，苗栗則有竹科客外溢效應，至於嘉義則受惠半導體龍頭進駐，讓新案開價更有底氣，加諸外地盤轉進，有助於價格表現。

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據實價登錄，基隆市 2024 年平均預售市場成交單價約 42.8 萬元，與 2023 年相比，年增幅高達 35%，房價飆漲幅度位居全台冠軍。住商不動產基隆微笑台北加盟店店東連勝雄分析，目前基隆區域新案平均行情已站穩 4 字頭，部分指標新案能達每坪 50 萬元以上價位，此波基隆區域新案房價飆升，主因即是指標案場祭出買房含裝潢等優惠，貢獻巨大交易量體帶動行情；此外，基隆近期受惠基隆捷運議題，軌道經濟沿線吸引在地或北部品牌建商進駐，新案相繼疊價而上，致使整體房價漲幅頗為可觀。

另據實價，苗栗縣 2024 年平均預售案成交單價達 37.6 萬元，較 2023 年相比成長 24.1%，年漲幅排名全台第二位；嘉義市 2024 年平均新案行情則約每坪 34.6 萬元，一年房價起漲 23.6%，位居全台季軍。

賴志昶分析，苗栗縣近期新案集中在竹南鎮，該鎮車程若經國道約半小時內可達新竹科學園區，在新竹縣市區域房價日益高漲情況下，房價相對親民的竹南鎮成為竹科客另一選擇；嘉義市則同樣受惠於高科技產業議題，市場熱度一路從嘉義縣燒進市區，加上嘉義市 2024 年有都更大案出爐，帶動區域市場價位大幅起漲。