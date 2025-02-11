傳微軟將調整Office-Teams價格 避免歐盟反壟斷罰款

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-11 02:00

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路透周一 (10 日) 援引 3 名知情人士消息報導，微軟 (MSFT-US) 提出擴大其包含 Teams 的 Office 產品與不包含 Teams 的版本之間的價格差異，以期避免歐盟可能對其進行反壟斷罰款。

這一舉措距離 Salesforce(CRM-US) 旗下 Slack 向歐盟執委會投訴微軟將 Teams 與 Office 捆綁銷售的事件已經過 5 年。2023 年，德國競爭對手 alfaview 也向歐盟監管機構提出了類似的申訴。

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Teams 在 2017 年免費加入 Office 365 並最終取代 Skype for Business，並且在新冠疫情期間因其視訊會議功能而廣受歡迎。

微軟將 Office 與 Teams 捆綁的價格調高，有助於讓競爭對手的產品能以更具競爭力的價格進行銷售並吸引用戶轉向其他產品。

微軟在 2023 年將 Teams 從 Office 中分拆出來，將不含 Teams 的 Office 價格下調 2 歐元。該公司表示，Teams 單獨訂閱的價格為每月 5 歐元。

據悉，歐盟執委會已經要求一些公司提供意見回饋，期限是在本周結束之前，然後再決定是否進行正式的市場測試。知情人士還透露，微軟還提出更好的互操作性條件，讓競爭對手更容易參與競爭。