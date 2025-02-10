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日月光投控客戶急單挹注 1月營收494億元創歷年同期新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-10 17:37

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IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

封測大廠日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (10) 日公布 1 月營收 494.44 億元，月減 6.5%，年增 4.3%，受惠 AI 客戶、PC 等急單需求挹注，日月光投控 1 月淡季不淡，營收創下歷年同期新高。

日月光投控近年積極耕耘先進封裝，受惠 AI 晶片需求不減，相關業績陸續顯現，同時也大手筆投資建廠，旗下日月光正積極建置高雄 K18、K28 廠，其中 K18 廠預計下季就開始進機，旗下矽品的台中潭子廠也已正式開幕，未來還有彰化二林廠與雲林虎尾新廠。


業界看好，日月光投控長年與晶圓代工龍頭與輝達 (NVDA-US) 合作，隨著輝達對 CoWoS-L 的需求穩健，也接獲相關業務，法人看好，日月光投控今年先進封裝業績將續揚，業績挑戰 10 億美元，較去年再翻倍成長。

另外，台積電日前通知中國 IC 設計客戶，16 奈米以下產品須交由美國商務部工業安全局 (BIS) 白名單中的封裝廠 (Approved OSAT) 進行封裝，若未取得來自相關封裝廠的認證將被暫停出貨，業界看好，包括日月光投控在內的業者都可望獲得轉單。

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日月光投控矽品日月光先進封裝AIAI晶片輝達

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