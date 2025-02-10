光隆1月工作天數減 單月營收5.22億元呈現年月雙減

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-10 15:25

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戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2025 年 1 月營收 5.22 億元，月減 2.22%，年減 4.16%，主要是受到農曆年假期工作日數縮減影響，公司指出，在羽絨原料拉貨力道復甦強勁，2025 年首季有望呈現雙位數成長。

第一季依例為光隆的傳統淡季，但在羽絨原料隨市場行情由高價大幅回檔，也刺激市場需求的活絡，客戶拉貨動能增強，羽絨原料部門首季業績將有高幅度的成長，有望擺脫去年下半年的低靡，帶動集團營收保持雙位數成長。

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另外，光隆 100% 轉投資子公司所有的中和建案即將進入交屋潮，且最快在第一季也有機會開始挹注集團合併營收。

光隆 2024 年全年營收 78.93 億元，年增 2.4%，成衣事業成長 7.4%，家紡事業成長 3%，羽絨原料事業則是衰退 9.9% ; 在營收結構方面，成衣事業占比首次突破 6 成，躍升至 61.4%，家紡事業占比為 18.9%，羽絨原料事業則為 19.2%。