〈電子五哥營收〉仁寶1月營收雙衰退 預期2月起逐步回溫

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-10 19:38

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仁寶 (2324-TW) 今 (10) 日公告 1 月營收 553.3 億元，年月雙衰退。仁寶管理層表示，1 月適逢農曆春節工作天數較少，使得 1 月營收下滑，但認為 1 月會是第一季最低，看好 2、3 月開始將逐步回溫。

仁寶 1 月營收 553.3 億元，月減 13.6%，年減 13.6%。另外，仁寶 1 月 PC 出貨 200 萬台，月減 13.04%，年減 9.09%。仁寶預期，第一季 PC 出貨下滑，不過下滑幅度將較傳統性下滑幅度較少。

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至於其他產品展望，仁寶則維持旺年會看法，伺服器業務是仁寶今年重點發展領域，力拚 AI 伺服器營收占整體伺服器營收 15 至 20%。同時，持續深化與輝達 (NVDA-US) 合作，並鎖定四大雲端業者，也聚焦推論、小型模型等應用領域。