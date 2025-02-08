〈電子五哥營收〉廣達AI、通用伺服器動能強 1月營收年增逾9成寫新猷

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-08 16:17

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廣達 (2382-TW) 今 (8) 日公告 1 月營收 1425.6 億元，年月雙增，其中年增超過 9 成，創下歷年同期新高。廣達管理層指出，除 AI 伺服器需求暢旺，通用型伺服器動能轉強，帶動 1 月營收表現亮眼。

廣達 1 月營收 1425.6 億元，月增 3%，年增 95.5%，除寫下歷年同期新高，也連續 9 個月突破千億大關。

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廣達表示，去年第四季起通用型伺服器動能轉強，1 月動能延續，帶動 1 月營收表現，預期今年通用型伺服器有望維持年對年持平。AI 伺服器方面，則維持原先展望，隨著供應鏈良率問題解決，輝達 (NVDA-US)GB200 如期於第一季中放量，預期今年 AI 伺服器將有三位數的成長。

至於 1 月筆電出貨 280 萬台，月減 34.88%，年減 3.45%，廣達說明，1 月筆電出貨衰退，主要受到淡季效應影響。

針對美國總統川普加徵關稅問題，廣達表示，伺服器最早在 2018 年即被課稅，因此輸美的伺服器相關產能便開始持續擴充，包括台灣、泰國、德國，且在美國也有兩個廠可因應，因此關稅對於廣達伺服器的出貨影響不大。