〈電子五哥營收〉廣達GB200小量出貨 12月營收年增近5成 去年營收1.4兆創新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-08 16:20

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廣達 (2382-TW) 受惠輝達 (NVDA-US)GB200 小量出貨，今 (8) 日公告 2024 年 12 月營收達 1384.16 億元，年增近 5 成，且 2024 全年營收達 1.4 兆元，年增近 3 成，同步寫下歷史同期新高。

廣達 2024 年 12 月營收 1384.16 億元，月減 2.1%，年增 49%；第四季營收 4156.62 億元，季減 2.1%，年增 44.35%；累計 2024 全年營收 1.4 兆，年增 29.8%。

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至於筆電出貨狀況，廣達 2024 年 12 月筆電出貨 430 萬台，月增 19.4%，年增 16.2%；第四季筆電 1110 萬台，季減 11.9%，年增 6.7%；累計 2024 全年筆電出貨貨 4590 萬台，年減 2.1%。

廣達管理層指出，2024 全年筆電出貨年減 2.1%，符合原先預期，不過看好今年全年筆電出貨呈現個位數百分比成長，實際出貨狀況仍要觀察後續 AI PC 價格帶是否下調，以及終端市場對 AI PC 應用的接受程度。

伺服器方面，廣達則表示，今年仍看好 AI 伺服器的營收持續成長，有望年增三位數，GB200 則預計在第一季中後期放量出貨。