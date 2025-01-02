〈廣達旺年會〉楊麒令：GB200需求未見減少 Q1如期量產 GB300有望Q3出貨
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-02 20:27
日前市場頻頻傳出輝達 (NVDA-US)GB200 進度可能延後一季，廣達 (2382-TW) 今(2) 日舉辦旺年會，執行副總暨雲達總經理楊麒令接受媒體訪問指出，將如期於第一季量產出貨，另外，GB300 則預計在今年第三季推出。
近日市場傳出大型雲端業者 (CSP) 對 GB200 的需求減少，對此楊麒令說，目前沒有看到這樣的狀況，並進一步表示，GB200 將如期在第一季量產出貨，也有別於業界 GB200 將延後一季的傳言，至於 GB300，目前正在開發中，預計在今年第三季推出。
通用型伺服器展望，楊麒令則表示，去年第四季已經看到通用型伺服器的 CPU 往上衝，認為今年還會保持一定的成長，不過速度不會像 GPU 那麼快。
另外，楊麒令也指出，由於專案愈接愈多，需要更多人才，目前伺服器相關研發人員約 2000 多人，預計今年再招募 5、600 人，目標朝 3000 人前進。
針對川普將於 1 月 20 日就職，楊麒令則說，雖然目前不知道未來政策走向，不過廣達在海外的布局也已有所準備，包括美國加州 Fremont 廠、田納西州廠，以及泰國都有擴產計畫，相較於其他業者，廣達的壓力較小。
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