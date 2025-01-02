〈廣達旺年會〉楊麒令：GB200需求未見減少 Q1如期量產 GB300有望Q3出貨

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-02 20:27

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近日市場傳出大型雲端業者 (CSP) 對 GB200 的需求減少，對此楊麒令說，目前沒有看到這樣的狀況，並進一步表示，GB200 將如期在第一季量產出貨，也有別於業界 GB200 將延後一季的傳言，至於 GB300，目前正在開發中，預計在今年第三季推出。

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通用型伺服器展望，楊麒令則表示，去年第四季已經看到通用型伺服器的 CPU 往上衝，認為今年還會保持一定的成長，不過速度不會像 GPU 那麼快。

另外，楊麒令也指出，由於專案愈接愈多，需要更多人才，目前伺服器相關研發人員約 2000 多人，預計今年再招募 5、600 人，目標朝 3000 人前進。