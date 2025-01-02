〈廣達旺年會〉林百里：2025年AI超級電腦出產 AI領域將成為廣達的天下

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-02 18:33

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廣達 (2382-TW) 旺年會今 (2) 日盛大登場，董事長林百里於開場致詞時興奮的說，廣達 2024 年在 AI 領域的成績又第一了，隨著今年 AI 超級電腦即將出產，看好廣達今年在 AI 領域將有高成長，有望衛冕冠軍，且在 AI 領域將也將成為廣達的天下。

林百里表示，去年在全體同仁的努力下，廣達 2024 年在 AI 領域中的成績亮眼，業績持續破紀錄，旺年會人數同樣突破 1 萬人，寫下新紀錄。

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展望 2025 年，林百里提到，廣達從 2016 年開始就切入 AI 領域，能有今天的成績不是偶然，8 年寒窗磨一劍，廣達將繼續乘著 AI 浪潮，去年在 AI 超級電腦的研發成果，將於今年出貨，認為廣達在業績上將擊出全壘打，2025 年會是高成長的一年。

林百里進一步對同仁喊話，今年要打起精神，更加努力、創新，並配合行銷製造，看好廣達今年業績持續位居第一名，並讓 AI 領域都成為廣達的天下。

副董事長梁次震則表示，今年國際不確定因素多，川普將於 1 月 20 日就職，認為屆時將會面臨諸多挑戰，世界局勢將產生很多變化。