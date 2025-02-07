無懼春節效應！永豐金元月狂賺29億元改寫史上單月新高

永豐金 ( 2890-TW ) 今 (7) 日公布 2025 年 1 月自結，單月稅後純益 29.03 億元，創下歷史單月新高水準，月增 168.1%、年成長 14.4%，EPS 達 0.23 元，年化 ROE 為 16.52%。獲利成長動能主要來自於銀行子公司，完全不受春節效應工作天數減少影響。

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不過，春節期間台股不開盤，仍直接影響到永豐金證券的營運，1 月稅後純益來到 2.55 億元，月減 30.7%，主因 1 月交易天數僅 15 天，較上月減少 7 天所致；與去年同期相比則衰退 47.2%，主因交易天數也減少 7 天，市場總成交量下降所致。