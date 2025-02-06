散裝船運價走低 慧洋-KY 1月獲利年減97% EPS 0.02元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-06 18:10
散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (6) 日公布 1 月合併營收 12.54 億元，月減 13.29%，年減 23.04%，創 2023 年 9 月以來單月低點，而 1 月自結稅前盈餘 1289 萬元，年減 97.28%，每股盈餘 (EPS)0.02 元，主要反映市場濃厚觀望氣氛，各型船舶運價持續走低。
慧洋公告 1 月自結營業利益 1.28 億元，年減 76.99%，稅前盈餘 1289 萬元，年減 97.28%，
慧洋說明，1 月適逢農曆春節淡季，散裝各型船舶運價持續走低，同時，美國新總統川普祭出的關稅政策使全球經濟不確定性大幅增加，各國忙於因應同時，也影響民間投資和經濟合作，並提高市場觀望氛圍。
慧洋進一步提到，俄烏、紅海一帶等區域衝突是否有機會停戰並進入戰後重建階段，會是影響運價的關鍵。
面對市場觀望氣氛濃厚，慧洋指出，今年將積極處分老舊或非節能船舶，目標為 5-10 艘，其中，1 月已處分 1 艘船齡超過 20 年的舊船，認列處分利益約 30 萬美元，而有 2 艘節能新船提前於第四季交付，目前新造船訂單為 13 艘。
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