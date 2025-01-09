外資急跳船 賣超291億元重砍長榮、陽明共 4.3萬張
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-09 18:13
台股今 (9) 日各類股全盤皆墨，終場跌 326.2 點或 1.39%，以 23081.13 點收在最低點，摜破 5 日線及月線，成交量 3819.12 億元。外資今天再度賣超台股 291.43 億元，連 2 賣，大幅調節長榮 2.7 萬張，陽明 1.6 萬張。
三大法人今天同站賣方，外資賣超 291.43 億元，自營商賣超 112.17 億元，外資與自營商呈現連 2 賣，投信賣超 26.86 億元，已連續 4 個交易日賣超，三大法人今天合計賣超 430.47 億元。
外資今天偏愛多檔金融股，買超新光金最多達 1.6 萬張，也加碼華南金 1.1 萬張，玉山金 7154 張，富邦金 5074 張，凱基金 5074 張，中信金 4559 張。其他個股方面，外資買超泰金寶 - DR 9025 張，光寶科 7531 張，華航 6321 張，興能高 5477 張。
外資今天大砍長榮與陽明，賣超長榮 2.7 萬張，陽明 1.6 萬張。另外，也同步減碼神達 1.9 萬張，聯電 1.5 萬張，緯創 1.1 萬張，友達 1.1 萬張，華邦電 9626 張，群創 9083 張，亞光 9023 張，鴻海 8636 張。
外資今天也賣超多檔高股息 ETF，賣超 00919 群益台灣精選高息 3.5 萬張，0056 元大高股息 2.6 萬張，00918 大華優利高填息 30 1.4 萬張，00940 元大台灣價值高息 1.3 萬張，00929 復華台灣科技優息 1 萬張，00878 國泰永續高股息 1 萬張。
投信買超部分，買超彰銀 4802 張，華南金 3698 張，上海商銀 3540 張，群益證 2744 張，聯電 2050 張，其他如聯鈞、大聯大、微星、裕民以及長榮航皆為投信偏愛個股。
投信賣超方面，減碼寶成 5858 張，華航 4683 張，遠百 3709 張，亞泥 3503 張，台灣高鐵 3012 張，統一證、奇鋐、永豐金、富邦金以及中信金也都進到投信賣超前十名。
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