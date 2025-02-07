營收速報 - 緯穎(6669)1月營收375.06億元年增率高達99.63％
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 14:15
今年1-1月累計營收為375.06億元，累計年增率99.63%。
最新價為2190元，近5日股價下跌-5.36%，相關電腦週邊下跌-2.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-780 張
- 外資買賣超：+471 張
- 投信買賣超：-1392 張
- 自營商買賣超：+141 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|375.06億
|100%
|-12%
|24/12
|427.67億
|111%
|14%
|24/11
|374.65億
|93%
|6%
|24/10
|353.81億
|87%
|3%
|24/9
|345.05億
|120%
|7%
|24/8
|321.92億
|66%
|3%
緯穎(6669-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為資料中心產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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