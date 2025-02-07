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鉅亨速報

營收速報 - 緯穎(6669)1月營收375.06億元年增率高達99.63％

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 14:15


緯穎(6669-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣375.06億元，年增率99.63%，月增率-12.3%。

今年1-1月累計營收為375.06億元，累計年增率99.63%。

最新價為2190元，近5日股價下跌-5.36%，相關電腦週邊下跌-2.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-780 張
  • 外資買賣超：+471 張
  • 投信買賣超：-1392 張
  • 自營商買賣超：+141 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 375.06億 100% -12%
24/12 427.67億 111% 14%
24/11 374.65億 93% 6%
24/10 353.81億 87% 3%
24/9 345.05億 120% 7%
24/8 321.92億 66% 3%

緯穎(6669-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為資料中心產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收緯穎

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