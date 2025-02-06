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鉅亨速報

外匯速報 - 英鎊/日元(GBPJPY) 大跌0.78%，報189.35元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 18:50


截至台北時間06日18:50，英鎊/日元下跌1.48點跌幅達0.78%，暫報189.35點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.30%
  • 近 1 週：-1.23%
  • 近 3 月：-3.43%
  • 近 6 月：+3.71%
  • 今年以來：-2.81%

英鎊/日元近90天正相關的前3貨幣對


英鎊/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.46，本日下跌0.19%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.40，本日下跌0.34%
  • 美元/港幣相關性-0.34，本日下跌0%

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歐元/美元1.0367-0.34%
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港幣/美元0.1284210.00%

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