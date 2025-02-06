外匯速報 - 近月英鎊(BPCON) 大跌0.78%，報1.2409元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 19:10
截至台北時間06日18:57，近月英鎊下跌0.0097點跌幅達0.78%，暫報1.2409點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.23%
- 近 1 週：-0.39%
- 近 3 月：-4.32%
- 近 6 月：-3.23%
- 今年以來：-0.98%
近月英鎊近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性0.27，本日下跌0.27%
- 美元/瑞典克朗相關性0.25，本日下跌0.28%
- 美元/南非蘭特相關性0.25，本日下跌0.39%
近月英鎊近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 瑞郎/日元(CHFJPY) 大跌0.78%，報167.88元
- 外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.29%，報87.589元
- 外匯速報 - 英鎊/日元(GBPJPY) 大跌1.23%，報188.49元
- 外匯速報 - 歐元/英鎊(EURGBP) 大漲0.64%，報0.8367元
上一篇
下一篇