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鉅亨速報

外匯速報 - 近月英鎊(BPCON) 大跌0.78%，報1.2409元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 19:10


截至台北時間06日18:57，近月英鎊下跌0.0097點跌幅達0.78%，暫報1.2409點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.23%
  • 近 1 週：-0.39%
  • 近 3 月：-4.32%
  • 近 6 月：-3.23%
  • 今年以來：-0.98%

近月英鎊近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/墨西哥披索相關性0.27，本日下跌0.27%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.25，本日下跌0.28%
  • 美元/南非蘭特相關性0.25，本日下跌0.39%

近月英鎊近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/馬來西亞令吉相關性-0.42，本日下跌0.27%
  • 美元/台幣相關性-0.38，本日下跌0.04%
  • 澳元/日元相關性-0.33，本日下跌0.45%

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近月英鎊1.2405-0.81%
南非蘭特/美元0.054070.37%
馬來西亞令吉/美元0.22568-0.13%
美元/台幣32.826-0.04%
澳元/美元0.6278-0.11%
日元/美元0.0065930.00%

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