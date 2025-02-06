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鉅亨速報

外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大跌0.78%，報1.2409元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 18:50


截至台北時間06日18:50，英鎊/美元下跌0.0097點跌幅達0.78%，暫報1.2409點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.69%
  • 近 1 週：+0.47%
  • 近 3 月：-4.05%
  • 近 6 月：-2.07%
  • 今年以來：-0.09%

英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.82，本日下跌0.41%
  • 紐元/美元相關性0.70，本日下跌0.56%
  • 澳元/美元相關性0.59，本日下跌0.38%

英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.80，本日下跌0.33%
  • 美元/瑞郎相關性-0.72，本日下跌0.4%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.70，本日下跌0.34%

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英鎊/美元1.2416-0.72%
歐元/美元1.0367-0.34%
紐元/美元0.5667-0.37%
澳元/美元0.6276-0.14%

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