外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大跌0.78%，報1.2409元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 18:50
截至台北時間06日18:50，英鎊/美元下跌0.0097點跌幅達0.78%，暫報1.2409點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.69%
- 近 1 週：+0.47%
- 近 3 月：-4.05%
- 近 6 月：-2.07%
- 今年以來：-0.09%
英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對
英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.80，本日下跌0.33%
- 美元/瑞郎相關性-0.72，本日下跌0.4%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.70，本日下跌0.34%
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