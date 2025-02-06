市場波動成日常 經理人：布局多重資產基金平衡風險兼具獲利

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-06 17:07

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美國總統川普最近很忙，對加拿大、墨西哥、中國開徵關稅的劇本急轉彎，不確定性之高，讓市場也跟著大洗三溫暖，總計今年以來 21 個交易日，S&P 500 指數上漲 12 天、下跌 9 天，今年以來上漲 2.15%，顯示市場在震盪中走高。凱基投信表示，美國總統關稅政策引發市場觀望氣氛，近期市場波動欲小不易，股債雙向配置的多重資產基金，可望是超越市場波動的另一種選擇。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，經濟動能和企業盈餘增長是最終決定股市表現的主要推動力，隨著美股 2024 年第四季財報陸續出爐，預期整體企業盈餘增長可達 13.2%，全年度接近 10%，2025 年全年度預計可達 14.3%，企業盈餘年增長有機會連續兩年繳出雙位數表現；此外，隨著 ISM 製造業觸底回升，預期盈餘增長廣度也可望持續提升。

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不過，隨著川普貿易戰正式開打，通膨疑慮升溫，李怡勳指出，短期股市震盪勢必加劇，考量穩健的基本面和相對可控的信用風險，且 Fed 暫時不會有升息的打算，市場波動反而提供進場時機。股票部位建議以大型成長股為核心；小型股對利率敏感度相對高，可視實質獲利表現伺機加減碼。債券部位可同時配置非投資等級債與投資等級債，兼顧息收與降息後的潛在資本利得。

過去 5 年來，市場歷經疫情影響和美國聯準會激進升息政策，2022 年甚至面臨股債齊跌的嚴峻挑戰。然而，凱基收益成長多重資產基金歷經多空洗禮，過去 1 年繳出 18.95% 報酬，同類型基金平均 10.74%；過去 2 年報酬 31.98%，同類型基金平均 17.26%；過去 3 年報酬 24.24%，同類型基金平均 6.1%；過去 5 年間累積報酬更達 42.65%，同類型基金平均 21.84%，顯示其在短中長期皆有亮眼正向的報酬表現。