公股銀最佳！第一金獲CDP氣候及森林問卷「雙A」評級

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-06 19:21

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第一金控 （2892-TW）長期致力於 ESG，今（6）日獲國際非營利組織 CDP 氣候及森林問卷雙 A 評級，彰顯第一金控及旗下各子司致力將氣候及自然風險，內化至經營管理體系，並展開具體永續行動及揭露永續作為等成果，備受國際級評鑑機構肯定。

獲 CDP 評比 A 級代表第一金控對環境議題，從治理、策略、風險機會、成果追蹤及目標設定等構面，均具有清晰願景、明確目標、具體行動、可量測追蹤及驗證等機制與完善的成效檢討制度，樹立環境永續的管理行動及資訊揭露的卓越典範。

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2024 年 CDP 問卷題目對齊 IFRS S2 氣候標準、氣候相關財務揭露 TCFD 及自然相關財務揭露 TNFD 等國際 ESG 最新標準或倡議，更首見將塑膠與生物多樣性議題納入問卷題目，使得揭露的廣度與深度均大幅增加；第一金控交出亮眼成績，除氣候評級為第 6 度獲評領導等級外，森林評級更在首年的整合問卷中一舉躍進 A 級門檻。

第一金控 2024 年業務推動連結氣候與自然風險管理達到多項里程碑，不僅通過 SBTi 審核，訂定自身營運及投融資部位減碳目標，開辦「e 起動起來 ESG 淨零優惠融資專案」提供產業龍頭攜手供應鏈廠商共同減碳、統籌主辦造紙業 ESG 聯貸案，與客戶議定造紙技術達到低碳、節能、減廢等多重環境效益的 ESG 指標連結利費率減碼優惠機制、集團各子公司全面導入綠電使用，使用度數高達 625 萬度居公股銀行之冠。

在森林議題管理上，第一銀行採購紙類用品，優先選用具有森林、環境友善驗證標章之產品、適用赤道原則貸放案件評估，運用自行開發「ESG 永續應用地圖查詢平台」工具，判斷是否與環境敏感區重疊或將造成生態環境影響等。第一銀行綠色金融教育館環境教育課程更首次將生態棲地營造納入教學活動，同時攜手公部門、非營利事業機構舉辦公益植樹活動，邀請同仁及信用卡卡友共同響應。