蛇年首發！全球金融市場蜿蜒向上 00981B優選高潛力債券

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-05 14:21

‌



看好川普效應與紅包行情，第一金投信搶農曆年後新基金首發，2 月 12 日起推出債券攻擊手第一金美元優選收益非投資等級債券 ETF(00981B-TW)，是今年首檔新發行非投資等級債券 ETF，追蹤投資彭博優選美元非投資等級 1-5 年 BB 至 B 債券指數，鎖定投資成熟國家發行、美元計價債券，ETF 以 10 元價格發行、提供月配息及收益平準金機制。

‌



第一金美元優選收益非投資等級債券 ETF 經理人王心妤認為，依目前金融市場走勢偏向多頭但又隱含較大波動的環境，理財工具宜挑選投資效益佳之商品，建議從風險報酬比下手。

根據 Bloomberg 資料，統計 1990 年至 2024 年五波大多頭循環期間，各類資產的表現觀察，美元非投資等級債券平均總報酬為 118.12%，雖不及美股指數的 277.82%，不過遠較美國公債 32.94%、美國投資等級債券 59.57% 來得高，若進一步觀察報酬風險比，美元非投等債的平均報酬風險比為 2.92 倍，遠高於美股指數的 1.73 倍。

王心妤表示，若對債券殖利率上升風險有所疑慮，不滿意長天期公債、投等債報酬率，或是擔心股市漲多拉回的風險，非投資等級債券可提供投資人在每單位風險下，可獲得較佳投資報酬的機會，相當適合目前的金融環境與理財需求。

非投資等級債券過往被稱做「垃圾債券」，該類債券的信用評級低於投資等級債券，需要承擔較大的違約風險，債券發行人提供較高的收益率補償風險，以美銀美林非投資等級債券 B 至 BB 級公司債為例，近期平均收益率介於 6%-8%，債息吸引力頗高。不過，王心妤提醒，投資人可藉由非投資等級債券 ETF 來分散非投資等級債券違約風險，透過投資一籃子債券組合降低單一債券違約風險。